En la previa de los Premios Oscar 2024, dónde ver las películas nominadas

Cada vez falta menos para la ceremonia oficial de los Premios Oscar 2024. Hay algunos fanáticos del séptimo arte que todavía no han podido ver las 10 películas nominadas por la academia, por diferentes motivos. Sin embargo, en esta nota vas a encontrar la solución y podrás disfrutarlas desde la comodidad de tu sillón.

Este domingo en Hollywood se conocerá la película ganadora de la edición 96ª edición de los Premios de la Academia y Jimmy Kimmel será el encargado de dirigir de la gala más importante del cine internacional.

Las producciones nominadas a Mejor Película por la Academia del cine son American Fiction, Anatomy Of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest.

¿Dónde puedo ver las películas nominadas?

La película Barbie de Greta Gerwig fue estrenada el jueves 20 de julio y se encuentra en la plataforma de MAX.

Pese a que Oppenheimer es la película que más nominaciones ha recibido en los Premios Oscar 2024, la pieza todavía no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

Sin embargo, puede verse en la app de Stremio de manera gratuita.

Poor Things

La película de Emma Stone (35) conocida como Poor Things, del director Yorgos Lanthimos, todavía sigue disponible en los cines del país. Hasta el momento, la cinta no está en ninguna plataforma, pero para las vacaciones de invierno formará parte del catálogo de Disney +.

American Fiction

Es una película de comedia dramática estadounidense escrita y dirigida por Cord Jefferson. La producción está disponible en la plataforma de Prime Video.

The Holdovers

La comedia The Holdovers se estrenó el 8 de febrero en cines y fue protagonizada por Paul Giamatti, quien está nominado como mejor actor protagónico. La película hasta el momento no aparece en ninguna plataforma de streaming.

Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon es un drama criminal del oeste épico está estadounidense de 2023 y fue coescrita, producida y dirigida por Martin Scorsese y Eric Roth. La película cuenta con el protagónico de Leonardo Di Caprio, Lily Gladstone y Robert De Niro.

Actualmente, el film está disponible en la plataforma de Apple TV+.

Maestro

Maestro es una producción dirigida por Bradley Cooper y narra la conmovedora historia de amor entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre. La película está disponible en la plataforma de Netflix.

The Zone of Interest

Es una película de suspenso psicológico bélico histórico británica-polaca-estadounidense de 2023, escrita y dirigida por Jonathan Glazer. El filme presenta la historia de la familia Hoss, que vive junto a un campo de concentración durante el Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial.

Hasta el momento no ha llegado al streaming, por lo cual, el proyecto sigue proyectándose en las salas de cines.

Past Lives

Es una película de drama romántico estadounidense de 2023 escrita y dirigida por Celine Song. La trama está protagonizada por Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro, y sigue a dos amigos de la infancia a lo largo de 24 años, mientras contemplan la naturaleza de su relación a medida que se separan y viven vidas diferentes.

Finalmente, la película no está en streaming y todavía se puede disfrutar en las salas de cine.