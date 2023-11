El romántico ida y vuelta entre Cami Homs y El Principito que hizo delirar las redes

En medio de las intensas dinámicas en el programa Bailando 2023, Camila Homs (26) y su novio, José “El Principito” Sosa, emocionaron a sus seguidores de Instagram con un intercambio romántico, desencadenado, luego de la publicación de un adelanto de una sesión de fotos protagonizada por Cami.

"El arte", escribió la mediática, junto a una imagen de primer plano de su rostro, luciendo un impresionante maquillaje artístico. Etiquetó a los responsables del destacado "makeup".

El asunto llevó a que su pareja, la elogiara: "Vos sos arte", le dijo el futbolista junto al emoji de corazón en llamas. La respuesta de ella fue igual de apasionada: "Vos sos todo lo que quiero", acompañado de un corazón rojo. La pareja parece estar viviendo un momento pleno.

Cami Homs, ‘temblando’ en el Bailando

En un giro de eventos, surgió una polémica en Bailando 2023. Después de un tenso enfrentamiento con Martu Morales, la bailarina de Yeyo De Gregorio (Homs) habría tomado la decisión de abandonar el programa.

La tensión se originó cuando Cami se refirió a Martu como "la bailarina de", a lo que Martu respondió señalando que, en todo caso, Cami es "la ex de". Este conflicto habría llevado a la renuncia de Cami, según lo que anticipó Yanina Latorre en LAM.

"Camila Homs no se la bancó. Está molesta porque Martu Morales le dijo ‘sos la ex de’", anunció Yanina, confirmando la decisión de Cami de abandonar el programa. Además, Yanina agregó: "A ver, no es un insulto y no es un maltrato. Aparte, a Camila Homs por más que a ella le duela y le moleste, la empezamos a mirar y seguir cuando se separó de Rodrigo de Paul. Él después se puso de novio con Tini Stoessel y ella aprovechó eso".

La situación parece haber llegado a un punto de quiebre para la participante del famoso certamen de baile, el programa que conduce Marcelo Tinelli.