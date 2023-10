Luciana Salazar (42) volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de un incómodo interrogatorio sobre sus ingresos durante el programa de Mirtha Legrand.

En un episodio reciente del programa Poco Correctos, Salazar expresó sus preocupaciones sobre la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria por parte del economista Martín Redrado, alegando que este había incumplido su compromiso de cubrir los gastos relacionados con su hija Matilda.

La controversia se originó después de que Mirtha Legrand (96) hiciera preguntas sobre los ingresos de Salazar durante su programa, lo que llevó a la modelo a abordar públicamente la situación de la cuota alimentaria. Según Salazar, Redrado había asumido la responsabilidad de cubrir los costos de la educación y la vivienda de Matilda, una situación que, según ella, no se cumple de la debida forma.

Las confesiones hot de Luciana Salazar

Luciana Salazar causó revuelo en Instagram tiempo atrás al revelar una serie de confesiones sexuales a petición de sus seguidores, desviándose del perfil político que suele mostrar en Twitter y reviviendo su lado sensual que la llevó a destacar en la revista Playboy.

Cabe destacar que en una serie de preguntas a través de sus historias de Instagram, Salazar no dudó en responder abiertamente a las curiosidades sobre sus preferencias íntimas.

Entre las preguntas provocativas, una de las consultas sobre si "el tamaño importa" recibió una respuesta ingeniosa por parte de Salazar: "Recién veo esta pregunta que hace una de mis mejores amigas. No preguntes lo obvio, te quiero mucho", lanzó.

La rubia reveló que la calidad de su desempeño en la cama debería ser juzgada por aquellos hombres que han tenido experiencias íntimas con ella. Además, compartió sus posiciones favoritas del Kama Sutra, señalando el "perrito" y el "caballo".

En cuanto a quién toma la iniciativa en el acto sexual, Salazar admitió que le cuesta ser la primera en dar el paso, prefiriendo que el hombre tome la delantera. Sin embargo, reveló su entusiasmo por el sexo oral al declarar: "Yo soy muy activa, así que ya te lo imaginarás".

La revelación de que perdió la virginidad a los 18 años fue seguida por una aclaración contundente, en la que Salazar descartó la posibilidad de tener relaciones sexuales con mujeres, alegando que "no le gustan" para ese fin.

"Disfruto muchísimo del sexo. Me encanta. Yo priorizo la calidad antes que la cantidad. Tres o cuatro veces a la semana, pero en un día, varios", contó.

Y agregó: "Me gusta ser geisha. No me gusta relajarme en el sexo. Desde chiquita, me gusta hablar del sexo. Siempre lo tomé como algo natural". Para rematar, aseguró: "Si tengo que basarme en lo que dicen los hombres, creo que soy bastante buena".

*Las declaraciones de Salazar fueron recopiladas de expresiones de ella misma en sus redes sociales y entrevistas mediáticas que ha brindado en años anteriores.