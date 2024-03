El aterrador momento que vivió Juli Poggio durante una siesta

La mediática y ex participante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio (22), compartió recientemente con sus seguidores una experiencia aterradora que vivió durante una siesta junto a su hermana Loli. Lo que comenzó como un momento de descanso habitual se convirtió en una situación angustiante cuando Julieta experimentó una parálisis de sueño por primera vez en su vida.

"Duró poquito, pero me dio mucho miedo", confesó Juli, describiendo el evento que la dejó desconcertada y asustada. "Estaba despierta, pero dormida, quería moverme, que ella se diera cuenta, agarrarle la mano para que me ayudara a despertarme y no podía. Se me mezclaba el sueño con la realidad. Duró poco, pero fue muy real y muy raro. Me moví con todas mis fuerzas para un costado y ahí me pude levantar, fue algo muy feo", relató Poggio a corazón abierto.

La experiencia llevó a la famosa a solicitar más información sobre las parálisis de sueño a sus seguidores, evidenciando el impacto emocional que tuvo en ella este episodio inesperado.

Por otro lado, Juli Poggio también compartió detalles sobre su relación actual con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022. A pesar de los rumores que han circulado sobre un posible romance entre Ginocchio y la actriz Eugenia China Suárez (31), Poggio prefirió mantenerse al margen de los comentarios, afirmando: "Ni idea con la China. Prefiero no meterme en eso. No es mi tema".

Respecto a su vínculo con Marcos, Julieta aseguró: "Estamos súper bien. Tenemos una relación súper linda y la seguimos manteniendo. Estamos en contacto. Es más lo que se dice que lo que realmente es". Ante las preguntas sobre la situación amorosa de Marcos, Poggio fue clara al expresar que prefiere no involucrarse en asuntos que no le conciernen directamente.

¿Qué es una parálisis de sueño?

La parálisis del sueño es un fenómeno en el que una persona se despierta temporalmente, pero es incapaz de moverse o hablar, aunque está consciente de lo que está ocurriendo.

Suele ocurrir durante la transición entre el sueño y la vigilia, y puede ir acompañada de alucinaciones auditivas, visuales o táctiles, lo que puede resultar bastante aterrador para quien lo experimenta. Aunque no está completamente entendida, se cree que la parálisis del sueño está relacionada con el funcionamiento irregular del sueño REM (movimiento rápido de los ojos), el cual es un estado en el que el cuerpo suele estar inmovilizado para evitar que las personas actúen físicamente sus sueños. Aunque aterrador, generalmente no causa daño físico y suele durar solo unos pocos segundos o minutos. Si bien puede ser perturbador, no suele requerir tratamiento a menos que sea frecuente o cause angustia significativa.

