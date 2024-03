Daniel Osvaldo habló de su depresión y de su problema de drogas y alcohol

El exfutbolista Daniel Osvaldo (38), subió a sus redes sociales un video y contó sobre sus problemas de salud mental. “Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande”, expresó.

“Quiero contarles algunas cosas de mi vida. No sé si es un pedido de ayuda o tengo la necesidad de hablarlo. Hace tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en algunas adicciones, como alcohol y drogas", describió.

Además, agregó: "Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería compartir con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico”.

Por otra parte, Osvaldo le pidió disculpas a su exnovia, Daniela Ballester (46), periodista de C5N. “Lo que dije sobre ella es mentira, lo dijo bajo un estado de enojo y ceguera. Está pagando por culpa mía, está viviendo cosas que no debería. No me quiero hacer la víctima, solo que entiendan", indicó.

"Las cosas que hago y las decisiones que tomo no están bien, todo el enojo que tengo con el mundo y con la gente tienen que ver con mis adicciones y depresión. Es difícil salir, vuelvo a caer”, cerró.