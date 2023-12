Daddy Yankee dedicará su vida a la fe

Daddy Yankee fue uno de los líderes mundiales del reggaetón y marcó una etapa de la música urbana que ya llegó a su fin. Así lo anunció el cantante durante su show de despedida en Puerto Rico, donde reveló a su público que dejará los escenarios para dedicarse a transmitir su fe religiosa.

“Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, por eso esta noche reconozco y no me arrepiento en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, señaló Daddy Yankee, ante un estadio lleno que lo felicitó por su decisión.

El cantante se mostró dispuesto a dejar los escenarios para comenzar a difundir su fe cristiana (aunque sin aclarar si se trata de la fe católica o cristiana evangélica, u otro): “Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron que sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene".