Critics Choice Awards 2024: quiénes fueron los grandes ganadores de la noche

Los Critics Choice Awards, que premiaban lo mejor de la industria del cine y la televisión internacional, se celebraron en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. La ceremonia destacó el desempeño de actores, directos, guionistas, banda sonora de la industria global, tomando en cuenta el juicio de la Asociación de la Crítica Cinematográfica.

Se trató de 250 miembros que se encargaron de elegir a los ganadores en la 29° edición de estos galardones.

La conductora del evento fue, por segunda vez consecutiva, la actriz Chelsea Handler quien dio comienzo a la ceremonia sobre el escenario del lujoso hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. La comediante se ganó su lugar nuevamente por su frescura y calidad.

Así, recibida por aplausos, la actriz salió al escenario con un vestido verde. En su discurso de apertura, la joven destacó a numerosas películas pero sobre todo a Barbie, la obra más nominada: “Estoy muy emocionada de conducir por segundo año consecutivo, en especial porque este fue un gran año para las mujeres. Este año nos demostró que cuando las mujeres nos apoyamos dominamos la cultura, se podría decir que fue el año de las mujeres. Greta Gerwig y Margot Robbie trabajaron duro para traer su visión de Barbie a la gran pantalla. ¿Alguien alguna vez se vio mejor y mas poderosa que Margot Robbie?”.

En esta oportunidad la película con más nominaciones era Barbie que acumulaba 18, mientras que la serie más nominada era The Morning Show con seis. Además cada año que pasa las plataformas tienen cada vez más influencia dentro de la industria, HBO Max tiene 23 nominaciones, por su parte Netflix recibió 21 y Apple Tv + FX obtuvieron 16, al mismo tiempo dentro de los diferentes rubros se encontraban diferentes canales de televisión de los Estados Unidos.

Oppenheimer fue la gran ganadora en los Critics Choice Awards

La Mejor Película se la llevó Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan (Mejor Director) y protagonizada por Cillian Murphy. Mientras que la Mejor Serie Dramática fue para Succession, que también se quedó con Mejor Actor y Mejor Actriz de Serie Dramática, con Kieran Culkin y Sarah Snook respectivamente.

Mejor película

American Fiction

Barbie

The Color Purple

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Saltburn

Mejor Actor

Bradley Cooper – Maestro

Leonardo DiCaprio – Killers of the Flower Moon

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor Actriz

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Greta Lee – Past Lives

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Charles Melton – May December

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor Elenco

Air

Barbie

The Color Purple

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Mejor Director

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig – Barbie

Yorgos Lanthimos – Poor Things

Christopher Nolan – Oppenheimer

Alexander Payne – The Holdovers

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Mejor Peinado y Maquillaje

Barbie

The Color Purple

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Priscilla

Mejores Efectos Visuales

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Poor Things

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor Comedia

American Fiction

Barbie

Bottoms

The Holdovers

No Hard Feelings

Poor Things

Mejor Película Animada

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Wish

Mejor Film de Habla No Inglesa

Anatomy of a Fall

Godzilla Minus One

Perfect Days

Society of the Snow

The Taste of Things

The Zone of Interest

Mejor Canción

Dance the Night – Barbie

I’m Just Ken – Barbie

Peaches – The Super Mario Bros. Movie

Road to Freedom – Rustin

This Wish – Wish

What Was I Made For – Barbie

Quiénes fueron los ganadores de las categorías de series

Mejor serie dramática

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

Loki

The Morning Show

Star Trek: Strange New Worlds

Succession

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Mejor actor en una serie dramática

Kieran Culkin – Succession

Tom Hiddleston – Loki

Timothy Olyphant – Justified: City Primeval

Pedro Pascal – The Last of Us

Ramón Rodríguez – Will Trent

Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston – The Morning Show

Aunjanue Ellis – Justified: City Primeval

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Reese Witherspoon – The Morning Show

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

The Marvelous Mrs. Maisel

Poker Face

Reservation Dogs

Shrinking

What We Do in the Shadows

Mejor actor en una serie de comedia

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Kayvan Novak – What We Do in the Shadows

Drew Tarver – The Other Two

Jeremy Allen White – The Bear

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs

Mejor actriz en una serie de comedia

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Bridget Everett – Somebody Somewhere

Devery Jacobs – Reservation Dogs

Natasha Lyonne – Poker Face

Mejor serie limitada

Beef

Daisy Jones & the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

Love & Death

A Murder at the End of the World

A Small Light