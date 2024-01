Confirman que Five Nights at Freddy's 2 ya está en desarrollo

Five Nights at Freddy's llegó a las salas de cine hace algunos meses y pronto se hizo eco en redes. Aunque la película no logró buenas críticas entre la prensa, los fans sí que tiene una taquilla bastante sólida.

Ahora, a poco tiempo de su éxito, Josh Hutcherson (31) anuncia que la secuela ya se encuentra en camino, por lo que tenemos la certeza de que Blumhouse ya ve a esta marca como una gran franquicia dispuesta a generar más dinero en el futuro.

De acuerdo con medios como Discussing Film y Box Office Mojo, Five Nights at Freddy's reunió US $130 millones en la taquilla global durante su primer fin de semana con tan sólo US $25 millones de presupuesto.

Está claro que la cinta a cargo de Emma Tammi es un triunfo para las producciones de inversión moderada pero que tienen de respaldo a una marca multimillonaria capaz de atraer a incontables espectadores.

Ahora vale la pena preguntarse si tendremos alguna secuela en el futuro; lo más probable es que sea autorizada a la brevedad, incluso con las pésimas críticas que está recibiendo la primera parte.

En entrevista para Variety, Hutcherson habla sobre la secuela de Five Nights at Freddy's, comentando que en Blumhouse están muy entusiasmados con el trabajo. "Están en el proceso de concretar la historia y quieren comenzar lo antes posible", detalló el joven actor.

La franquicia Five Nights at Freddy's es una serie de videojuegos de terror desarrollada por Scott Cawthon. La historia se centra en un guardia de seguridad que trabaja en una cadena ficticia de restaurantes llamada Freddy Fazbear's Pizza, donde animatronics (animales animados robóticos) cobran vida durante la noche y se vuelven hostiles hacia el protagonista.

A medida que el jugador avanza en los juegos, descubre una narrativa intrincada que involucra asesinatos, tragedias y secretos oscuros que rodean a los personajes y al restaurante. A lo largo de los juegos, los jugadores deben sobrevivir durante cinco noches mientras se enfrentan a los animatrónicos y descubren más detalles sobre la historia.

Five Nights at Freddy's ha sido un gran y rotundo éxito en el género de juegos de terror, generando múltiples secuelas, spin-offs y una amplia base de seguidores.

La combinación de jugabilidad intensa y una narrativa misteriosa ha mantenido a los jugadores intrigados y ha llevado a una expansión de la franquicia a través de libros, mercancía y adaptaciones a otras formas de medios. La serie se ha convertido en un fenómeno de culto y ha dejado una marca significativa en la industria de los videojuegos de terror.

Los videojuegos como Five Nights at Freddy's atraen a una amplia base de consumidores por varias razones. En primer lugar, estos juegos ofrecen una experiencia de juego altamente inmersiva y aterradora.

La combinación de elementos de horror, suspenso y una jugabilidad desafiante crea una atmósfera intensa que mantiene a los jugadores pegados a la pantalla, ansiosos por sobrevivir a situaciones aterradoras. Esta emoción y adrenalina generan un fuerte atractivo para los amantes de los juegos de terror y, a menudo, hacen que los jugadores quieran volver por más.

Además, la narrativa intrigante y misteriosa de juegos como Five Nights at Freddy's agrega profundidad a la experiencia de juego. Los jugadores están motivados a desentrañar los secretos detrás de la historia y los personajes, lo que los mantiene comprometidos a medida que avanzan en la trama.

La comunidad que se forma en torno a la franquicia, discutiendo teorías y compartiendo descubrimientos, también contribuye a su popularidad. En conjunto, la combinación de una jugabilidad emocionante, una narrativa cautivadora y una comunidad activa hacen que los videojuegos como Five Nights at Freddy's sean atractivos y mantengan a los consumidores interesados y comprometidos.

Five Nights at Freddy's es protagonizada por Hutcherson y Matthew Lillard. Esta producción tomó años en su desarrollo y sólo hasta hace pocos meses tuvimos el gran resultado final. Los fans esperaron un largo tiempo.