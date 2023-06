Zendaya y un triángulo amoroso para la polémica

Zendaya (26) puede pasar de un rol a otro sin ningún conflicto, o tal vez sí. Así como la vimos en la serie de televisión que la catapultó, Euphoria, ahora la veremos convertida en una tenista profesional en el nuevo filme de Luca Guadagnino, llamado Challengers.

La actriz tuvo que esforzarse físicamente para adentrarse en la piel de Tashi, una jugadora de tenis reconvertida en entrenadora, y el papel le salió tan bien que el director dijo que en la edición casi no se usaron tomas de la doble de Zendaya, porque la actriz lo hizo muy bien.

Zendaya, Josh O’Connor (33) y Mike Faist (31) se envolverán en una comedia romántica ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, donde una jugadora reconvertida en entrenadora, Tashi, interpretado por la protagonista de Euphoria, ha transformado a su esposo Art, por el actor Faist, en un campeón de Grand Slam. Después de una racha de derrotas, Tashi lo ingresa en un evento Challenger, el más bajo por nivel de torneo, donde debe enfrentarse a Patrick, interpretado por O’Connor, el exnovio de Tashi y su ex mejor amigo.

La película recuerda a otras cintas que se han hecho sobre triángulos amorosos, como aquella protagonizada por Eva Green, Michael Pitt y Louis Garrel, The dreamers, o Los Amores Imaginarios, de Xavier Dolan.

Desde su debut como cineasta, en 1999, Luca Guadagnino ha mostrado interés en las relaciones amorosas de personajes que van saliendo de la adolescencia y están descubriendo su sexualidad. Lo vimos en Melissa P. y también en Call me by your name.

En Challengers, los protagonistas son adultos jóvenes que, de igual forma, están experimentando con su sexualidad y sus emociones, de una forma más moderna, con el poliamor.

La producción de MGM se estrenará en los cines este septiembre. Mira el primer tráiler oficial de Challengers a continuación.