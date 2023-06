Tom Holland anunció su retiro temporario de la actuación

En una entrevista con ExtraTV, Tom Holland confirmó que se tomará un receso de su carrera actoral, porque el rodaje de la serie The Crowded Room (Apple TV) lo dejó muy cansado.

"Estoy roto, ese papel me quebró", declaró con respecto al trabajo que realizó para el thriller psicológico que estrenará sus primeros episodios este viernes.

Luego, el protagonista de Spiderman puntualizó: "Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie". "Me entusiasma saber cómo la va a recibir el público, el sentir que todo el trabajo que hicimos no fue en vano, pero el rodaje fue una etapa muy dura", detalló el actor.

Además de su papel, Tom Holland fue productor de The Crowded Room, explicó: "El ser productor me llevó a lidiar con problemas cotidianos, me generó mucha presión el tener que resolver los dilemas del día a día". "Me encantó producir, y yo no soy ajeno al trabajo duro, porque considero que cuanto más trabajás, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable", aclaró.

A pesar de mostrarse muy contento con su doble rol, el artista volvió a recalcar: "La serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso".

Sobre The Crowded Room: Un thriller psicológico ambientado en Manhattan, en el verano de 1979, cuando arrestan a un joven por un crimen espeluznante y una insólita investigadora debe resolver el misterio que se esconde tras él.

La miniserie tiene diez episodios. Amanda Seyfried y Tom Holland son los protagonistas de la tira creada por Akiva Goldsman.