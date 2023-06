Todas las novedades de Tudum, el gran evento de Netflix en Brasil

Netflix hizo la gran Disney y Star Wars, o incluso la de DC durante la pandemia con DC FanDome, y volvió a apostar a TUDUM, un evento global para fans antes realizado de manera virtual que esta vez se realizó de manera presencial en Brasil, transmitido hacia todo el mundo.

El evento dejó una gran cantidad de novedades relacionadas con las próximas series y películas originales de la plataforma, anunciando secuelas, grandes fichajes, presentando nuevos adelantos o primeros vistazos. A continuación repasamos lo que dejó el evento de la gran "N" roja.

Netflix y sus series

El Juego del Calamar se convirtió en uno de los más grandes fenómenos del servicio, siendo una de las series más vistas hasta la fecha. Por eso, no sólo tendrá una segunda entrega, también un reality show que llegará a la pantalla en noviembre.

Durante TUDUM, Netflix anunció que Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon y Yang Dong-Geun se unen a la segunda temporada de la serie, con los regresos de Wi Ha-jun and Gong Yoo:

Moviéndonos al mundo de las series adolescentes, Élite confirmó su regreso con la séptima entrega del show español para el próximo 20 de octubre, sumando una larga lista de nombres a su elenco incluyendo a Maribel Verdú y Leonardo Sbaraglia.

Siguiendo con España, el mundo de La Casa de Papel se expande con su primer spin-off, Berlín, que se estrena en diciembre y presentó su primer adelanto:

Hablando de ladrones, Omar Sy dijo presente para dar un primer vistazo a la tercera parte de Lupin:

Otro criminal que regresa a la pantalla de Netflix es Joe Goldberg, en la quinta y última temporada de You. Penn Badgley dejó un mensaje para los fans, anticipando una conclusión donde Joe deberá enfrentar a todos sus fantasmas y arreglar todos los cabos sueltos:

Cobra Kai también se despide con su sexta temporada, cuya producción se encuentra actualmente en pausa por la huelga de escritores, por lo que solo pudieron presentar un pequeño detrás de escenas de lo que se viene en la secuela de Karate Kid:

La historia de amor entre Nick y Charlie continuará en la segunda temporada de Heartstopper que se estrena el 3 de agosto, y presentó su primer escena y los títulos de los episodios:

La estrella de Dark Louis Hofmann vuelve a Netflix en All The Light We Cannot See, acompañado por un gran elenco que incluye a Hugh Laurie, Mark Ruffalo y Aria Mia Loberti. Por acá el primer vistazo:

Otro de los grandes momentos fue la llegada del elenco de The Three-Body Problem, la nueva serie de los creadores de Game of Thrones, que presentó su primer adelanto:

Netflix y sus películas

TUDUM inició con Chris Hemsworth presente en el escenario, quien junto al director de Misión de Rescate (Extraction), Sam Hargrave, anunciaron que la tercera película de la saga de acción ya está en desarrollo gracias al éxito de la segunda.

Zack Snyder también estuvo presente junto a su esposa y la estrella de Rebel Moon, Sofia Boutella, presentando un detrás de escena de la película que llega en diciembre y promete ser de las más grandes apuestas de la plataforma de streaming:

Otra de las grandes estrellas de la compañía apareció en el escenario para presentar su próxima película. Gal Gadot protagoniza junto a Jamie Dornan y Alia Bhatt Heart of Stone, una aventura increíble cargada de acción que también dejó ver su primer adelanto durante TUDUM:

Arnold Schwarzenegger estuvo presente para agradecer a los fans por el éxito de Fubar, su primera serie, y confirmar que tendrá una segunda temporada. Además, el actor fue el encargado de presentar a una de sus grandes compañeras de Terminator, Linda Hamilton, quien dio un gran anuncio.

La actriz detrás de la icónica Sarah Connor se unirá a la quinta y última temporada de Stranger Things, siendo la única novedad relacionada con la exitosa serie que fue compartida durante el evento, ya que la producción también se encuentra detenida por la huelga de escritores.

Emily in Paris volverá para una cuarta temporada, y Lily Collins se hizo presente para anunciar algunas novedades:

Otro de los éxitos de Netflix, Wednesday no podía faltar durante el evento, y aunque no se revelaron detalles sobre la segunda temporada, el elenco respondió a teorías de los fans y confirmaron que un nuevo miembro de la Familia Addams será presentado en los nuevos episodios:

Henry Cavill estuvo en el escenario para presentar un nuevo vistazo a la tercera temporada de The Witcher, que será la última en la que participe: