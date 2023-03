Netflix hará una nueva serie de anime basada en “Scott Pilgrim”

Scott Pilgrim volverá, y en colores vivos generados por computadora. Netflix ha elegido una serie de anime sobre el amado músico holgazán de las novelas gráficas clásicas, que se convirtió en una película de 2010 protagonizada por Michael Cera. El actor prestará su voz a la nueva serie como Scott, un miembro de una banda de garaje que se enamora de una chica llamada Ramona pero primero debe derrotar a sus siete amantes anteriores. Mary Elizabeth Winstead volverá a interpretar el papel de Ramona.

Otros actores de la película que prestarán su voz para la serie de Netflix son Satya Bhabha como Matthew Patel, Kieran Culkin como Wallace Wells, Chris Evans como Lucas Lee, Anna Kendrick como Stacey Pilgrim, Brie Larson como Envy Adams, Alison Pill como Kim. Pine, Aubrey Plaza como Julie Powers, Brandon Routh como Todd Ingram, Jason Schwartzman como Gideon Graves, Johnny Simmons como Young Neil, Mark Webber Stephen Still, Mae Whitman como Roxie y Ellen Wong como Knives Chau.

Bryan Lee O’Malley y BenDavid Grabinski, el autor y artista de las novelas gráficas publicadas entre 2004 y 2010, actuarán como productores ejecutivos, escritores y showrunners. Edgar Wright , el director, coguionista y productor de la película de 2010, actuará como productor ejecutivo del nuevo proyecto, mientras que Science SARU actuará como estudio de animación con el productor ejecutivo Eunyoung Choi y el director Abel Gongora.

“Es oficial… ¡hemos estado obsesionados con Scott Pilgrim!” dijo Choi. “Esta serie ha sido un viaje salvaje, lleno de experiencias nuevas y emocionantes para todos en Science SARU. Trabajar con artistas y animadores tan increíbles bajo el liderazgo visionario del director Abel Góngora ha sido un sueño hecho realidad. Nuestro equipo está encantado de dar vida al mundo de Scott Pilgrim. Difícilmente podemos contener nuestra emoción… ¡esto va a ser épico!”.

Science SARU es un estudio de animación japonés conocido por Devilman Crybaby (2018) y Keep Your Hands Off Eizouken (2020). También estuvo detrás de The Heike Story de 2022 y del nominado a los premios Annie, Inu-Oh. Los productores ejecutivos son Marc Platt (Marc Platt Productions), Jared LeBoff (Marc Platt Productions), Adam Siegel (Marc Platt Productions); Michael Bacall; Edgar Wright (Ficción Completa), Nira Park (Ficción Completa); y Eunyoung Choi (Ciencia SARU). Studio es UCP, una división de Universal Studio Group.

Antes de que llegue esta serie puedes disfrutar de la película Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños que está en HBO Max.