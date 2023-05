Misántropo, la película debut de Damián Szifrón en Hollywood, llega después de nueve años de su exitosa película Relatos Salvajes. Aunque Misántropo es un thriller sobre un asesino serial, también es un drama con toques de humor. La expectativa generada por el regreso de Szifrón al cine era alta, especialmente porque no había dirigido nada para la televisión o el streaming y los fanáticos de la serie Los Simuladores esperan su película para el 2024. Los fans no se sentirán decepcionados con Misántropo, aunque no es la película que uno hubiera imaginado inmediatamente después de Relatos Salvajes, llena de ironías y violencias tamizadas con mordacidad.

La película cuenta con Shailene Woodley, Jovan Adepo y Ben Mendelsohn en los papeles principales. La trama comienza en Baltimore en Nochevieja, donde un asesino serial masacra a decenas de personas que celebran en pisos aterrazados, jacuzzis, patinando en pistas sobre hielo, y viajando en ascensores al exterior. El asesino se enmascara en los estruendos de los fuegos artificiales para llevar a cabo su matanza. La policía y el FBI buscan al asesino, y Eleanor Falco (interpretada por Woodley) llega hasta el piso desde donde el asesino efectuó los disparos. Allí, Lammark (interpretado por Mendelsohn) del FBI, detecta en Falco un “algo” que lo lleva a reclutarla, en principio como enlace entre la policía y el FBI. Adepo interpreta al asistente del personaje de Mendelsohn.

Misántropo se puede ver como la intensa búsqueda y cacería de un asesino serial, al igual que El Silencio de los Inocentes. Una diferencia es el comportamiento y las características del individuo que realiza los asesinatos, que no es el villano de costumbre o un loquito, sino un misántropo, un tipo que desprecia a la naturaleza humana. En el guion, hay un largo monólogo del personaje que explica sus motivos.

Misántropo es una película con más texto que las anteriores realizadas por Szifrón. Además de las escenas de acción, que testimonian las matanzas, el entramado central de la película trata sobre las miserias de una institución, como el FBI o la policía, con palos en la rueda, celos, codicia y falta de solidaridad. En lugar de buscar el bien común, que sería apresar al asesino con armas dignas, la institución se preocupa por protegerse a sí misma. Quien comete los asesinatos no es un terrorista, como bien explica Lammark, porque nadie se hace cargo de los hechos. Es anónimo.

La dirección de fotografía de Misántropo está a cargo de Javier Juliá, también argentino.

El regreso de Szifrón ha generado una gran expectativa entre los fans del director, quienes esperaban su nueva obra con ansias, especialmente tras el éxito de Relatos Salvajes, que obtuvo varios premios internacionales y fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla no Inglesa. Aunque Misántropo no es el tipo de película que se esperaría como la inmediatamente posterior a Relatos Salvajes, el director demuestra una vez más su versatilidad y capacidad para sorprender a su audiencia.