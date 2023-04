Las 5 imperdibles de abril: las series que no podés dejar pasar

En el mundo de las plataformas de streaming, cada mes llegan nuevos estrenos que nos ofrecen una amplia variedad de contenidos para disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar. En este mes de abril, no será la excepción y se presentan algunas opciones imperdibles que prometen entretener a los espectadores. Entre los grandes regresos, como las segundas temporadas de The Afterparty y Sweet Tooth o el final de Barry en HBO, también tenemos varias propuestas novedosas que podrían convertirse en nuestra nueva obsesión. Acá elegimos cinco series que llegan en abril y, creemos, que no te las deberías perder.

14 de abril - The Marvelous Mrs. Maisel (Temporada 5 - Final) - Prime Video

Una de las comedias más alabadas -y laureadas- de los últimos años llega a su conclusión. "The Marvelous Mrs. Maisel" retoma una vez más a la ama de casa neoyorquina que busca "pegarla" como comediante de stand up en el muy machista ambiente de los 60.

Para su quinta y última temporada, Midge Maisel se encuentra cada vez más cerca del éxito que siempre soñó, aunque todavía deberá enfrentar varias dificultades. Creada por Amy Sherman-Palladino, es protagonizada por Rachel Brosnahan, Alex Borstein y Tony Shalhoub, entre más.

14 de abril - The Last yhing he told me (Apple TV+)

Todo es suspenso en esta miniserie dramática protagonizada por Jennifer Garner y basada en la exitosa novela homónima de Laura Dave. Hannah (Garner) cree saber todo sobre su esposo Owen (Nikolaj Coster-Waldau), pero después de su misteriosa desaparición tiene que forjar una alianza con su hijastra de 16 años, Bailey (Angourie Rice), para poder descubrir la verdad que se esconde detrás de esta ausencia inesperada.

16 de abril - Barry (Temporada 4 - Final) - HBO y HBO Max

La multipremiada serie de comedia de tintes oscuros protagonizada por Bill Hader como un letal asesino que quiere abandonar su lado oscuro y siempre acaba matando de nuevo, trae su temporada final con el personaje principal encarcelado y más allá de cualquier redención.

Con dos episodios estreno la primera semana, la trama encuentra al antihéroe de la historia a punto de perder la cabeza, mientras que Cousineau (Henry Winkler), su antiguo maestro de actuación y una de sus víctimas, es aclamado por el arresto de su exalumno.

27 de abril - Amor y muerte (Estreno) - HBO Max

La popular actriz Elizabeth Olsen protagoniza este "true crime" sobre el caso real de Candace "Candy" Montgomery, una mujer acusada del sanguinario asesinato de su amiga y esposa de su amante, Betty Gore, ocurrido en junio de 1980 en la suburbana localidad de Wylie, Texas.

Creada por el reconocido guionista David E. Kelley -también responsable de tiras como "Chicago Hope", "Ally McBeal" y "Big Little Lies"-, la producción que también cuenta con Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe y Krysten Ritter en el elenco es la segunda adaptación reciente de esta impactante trama, que ya había sido llevado a la pantalla chica el año pasado por Jessica Biel en "Candy".

27 de abril - Sweet Tooth (Temporada 2) - Netflix

Tras ser capturado por un grupo de cazadores en ese mundo postapocalíptico que amenaza la supervivencia de los adultos y provoca el nacimiento de niñas y niños híbridos, mitad humanos-mitad animales, el pequeño Gus debe encontrar la manera de salvar a sus amigos mientras descubre la verdad detrás del inicio de la pandemia que hizo caer la civilización.

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Aliza Vellani, Neil Sandilands y James Brolin -como el narrador en off de la trama- regresan en esta nueva entrega de la serie adaptada del cómic homónimo publicado entre 2009 y 2013 por Jeff Lemire, y que cuenta con Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Downey, como productores ejecutivos.