La imagen del 'live action' de Lilo y Stitch que horrorizó a los fans

Desde el momento en que se anunció que Lilo y Stitch recibiría el tratamiento de 'live action', los fans de esta entrañable historia no han dejado de emocionarse. La película original, lanzada por Disney en el 2002, se convirtió en un clásico instantáneo, cautivando a audiencias de todas las edades con su conmovedora historia de amistad y aceptación. Ahora, con la producción en pleno apogeo, hemos obtenido una primicia especial: las primeras imágenes filtradas desde el set de rodaje.

Estas imágenes nos brindan un emocionante adelanto de lo que nos espera en esta nueva versión de Lilo y Stitch. Podemos ver a los actores principales encarnando a los adorables personajes que tanto amamos, así como los impresionantes escenarios que han recreado para dar vida a la exótica isla de Hawai.

En una de las imágenes, vemos a Lilo, interpretada por la talentosa joven actriz Maia Kealoha, quien se ha ganado el corazón de todos con su carisma y dulzura. Su característico vestido rojo y su largo cabello oscuro nos remontan a la versión animada, mientras su expresión llena de alegría nos asegura que el espíritu de la película original se mantiene intacto.

Otra de las imágenes revela a Stitch, el travieso, pero adorable alienígena que se convierte en el inseparable compañero de Lilo. El trabajo de maquillaje y efectos visuales es simplemente impresionante, logrando capturar la esencia de este personaje icónico. Su pelaje azul y su sonrisa pícara nos hacen recordar por qué nos enamoramos de él en primer lugar.

Además de los personajes principales, estas imágenes filtradas también nos dan un vistazo a algunos de los escenarios emblemáticos de la película. La playa de Hawái se presenta en toda su gloria, con sus hermosas olas y la icónica casa de Lilo y su hermana Nani al fondo. La atención al detalle es asombrosa, transportándonos de inmediato al exótico paraíso de la historia original.

Aunque estas imágenes filtradas nos dan solo un pequeño atisbo de lo que está por venir, es evidente que el equipo de producción ha trabajado arduamente para capturar la esencia y el encanto de Lilo y Stitch. Cada detalle parece cuidadosamente diseñado para honrar la película animada y ofrecer una experiencia cinematográfica única en su género.

La anticipación entre los fanáticos está en su punto máximo, y no es para menos. Esta adaptación 'live action' promete ser un homenaje fiel a la película original, al tiempo que introduce nuevas sorpresas y emociones para cautivar tanto a los seguidores de la historia como a una nueva generación de espectadores.

Indignación por los falsos Lilo y Stitch

Una leyenda de Twitter advierte que la imagen publicada no es verdadera. “La imagen que se muestra es generada por IA y no es una imagen oficial del remake del live action”, dice la leyenda de la red social del pajarito azul. “Las manos están deformes y la niña que se supone que es Lilo no es la misma persona que la actriz oficial, Maia Kealoha”, explica el breve comunicado.

En las redes, el público atacó duramente la estética presentada. “Sí, están jugando en nuestras malditas caras, sé que esto no es Lilo y Stitch”, publicó una usuaria junto a emojis de caritas llorando. Otros se decantaron por dar por obvio que se trataba de una producción de IA: “¿En serio no pueden decir que esto es generado por IA? ¿En serio? Tal vez me equivoqué. Si la gente no puede distinguir una imagen generada por IA de una cosa real, ya estamos perdidos”.