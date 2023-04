Kim Kardashian actuará en la nueva temporada de una exitosa serie

Kim Kardashian se prepara para afrontar un nuevo desafío en su carrera, ya que formará volverá a la actuación para integrar el elenco de la próxima temporada de una reconocida serie.

La modelo y empresaria de 42 años actuará en la decimosegunda entrega de capítulos de American Horror Story, que estrenará en este 2023 a través de la plataforma Hulu.

La información fue confirmada en redes sociales por Emma Roberts, quien regresará a la ficción que la tuvo como protagonista en varias temporadas. "Este verano... Kim y yo seremos delicadas", publicó en Instagram la actriz estadounidense.

Este no será el debut de Kim en una ficción, ya que la influencer participó en películas como Disaster Movie o Ocean's 8, entre tantas otras.

Obviamente también aparece, junto con sus hermanas, en los reality show Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians, del que es productora ejecutiva.

Por ahora, ni Kardashian ni los creadores de American Horror Story han confirmado el papel que interpretará la modelo en los próximos episodios de la serie.