Gwen Stacy, ¿la primera superheroína trans de Marvel?

La nueva película de animación de Sony Pictures, Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha sido un éxito de crítica y público, recaudando más de 120 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018 ha sorprendido por su innovadora estética visual y su diversidad de personajes arácnidos provenientes de distintos universos paralelos.

Entre ellos se encuentra Gwen Stacy, también conocida como Spider-Gwen o Ghost-Spider, la superheroína que en su mundo es la que adquiere los poderes de una araña tras ser mordida por una radiactiva. Gwen es una de las aliadas más cercanas de Miles Morales, el protagonista afrolatino del filme, y está interpretada por la actriz Hailee Steinfeld.

Pero lo que ha llamado la atención de muchos fans es la posibilidad de que Gwen Stacy sea una persona transgénero, algo que no se confirma explícitamente en la película, pero que se sugiere mediante varios detalles que algunos han considerado como pistas.

En una escena, se puede ver una bandera transgénero colgada en la habitación de Gwen, con las palabras “Proteger a los niños trans”. En otra, el padre de Gwen, el capitán Stacy, lleva una chapa con la misma bandera en su uniforme policial. Y a lo largo de toda la película, Gwen viste con los colores rosa y azul, los mismos que componen la bandera trans.

Estos elementos han generado un debate en las redes sociales, donde algunos fans han expresado su alegría y emoción por ver una posible representación trans en una película tan popular y querida. Otros, en cambio, han cuestionado la veracidad de esta interpretación y han argumentado que los colores usados por Gwen son también los mismos que aparecen en los cómics originales, y que no tienen ninguna relación con su identidad de género.

Los creadores de la película no se han pronunciado al respecto, por lo que queda a la imaginación y al criterio de cada espectador decidir si Gwen Stacy es o no una persona trans. Lo cierto es que la película ha abierto una conversación sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en el cine de superhéroes, y sobre el impacto que puede tener para las personas transgéneros ver a un personaje como Gwen en la gran pantalla.

Zoe Tunnell, escritora de cómics y fan desde hace mucho tiempo, calificó las insinuaciones de la película de “tan sutiles como un ladrillo” en un tuit. Tunnell, que también es trans, dijo a CNN que lo importante es que el mensaje estuviera ahí, y que fuera lo bastante prominente como para que se oyera.

“La gente que cuenta esta historia presentó la suya de una forma que tenía la clara intención de resonar y apoyarse en muchas de nuestras vidas, tanto temática como simbólicamente, utilizando la paleta de colores del orgullo”, afirmó Tunnell. “No creo que un personaje interpretado por una mujer cis sea trans sea tan importante como una película infantil que le dice a los niños trans y a los espectadores adultos que no están solos en sus luchas y que son vistos y apoyados”.

Sin embargo, no todo el mundo ha sido partidario de que Gwen sea transgénero. Después del tuit de Tunnell, ella dijo a CNN que se sorprendió por la cantidad de odio y amenazas de muerte que recibió.

Spider-Man: Across the Spider-Verse es una película que celebra la diversidad y el multiverso, donde hay espacio para todo tipo de Spider-Man y Spider-Woman. Quizás algún día veamos a un personaje trans confirmado oficialmente en este universo cinematográfico, pero mientras tanto, los fans pueden seguir disfrutando de la historia de Gwen Stacy y de lo que representa para ellos.