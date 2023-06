Gladiador 2: nuevas fotos revelan un espectacular Coliseo en construcción

La secuela de Gladiador, la película de Ridley Scott (85) que ganó cinco premios Oscar en el año 2000, está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno, ni un título definitivo, las nuevas fotos del set de rodaje que se han filtrado en las redes sociales muestran un impresionante coliseo romano en plena construcción.

El escenario, que se encuentra en el desierto de Malta, recrea el famoso anfiteatro donde el general Máximo Décimo Meridio, Russell Crowe (59) se enfrentó a sus enemigos y al emperador Cómodo, Joaquin Phoenix (48) en la primera entrega. Según los reportes, el coliseo tendrá una capacidad para 10.000 espectadores y contará con efectos especiales de última generación para recrear las sangrientas batallas de gladiadores.

La trama de Gladiador 2 se situará 25 años después de los acontecimientos de la original y se centrará en el hijo de Lucila, Connie Nielsen (57), Lucio, que fue salvado por Máximo antes de morir.

Los detalles de la historia de Gladiator 2 aún se mantienen en secreto, pero todo apunta a que Paul Mescal (27) interpretará a una versión adulta de Lucio, sobrino de Cómodo (Phoenix) en la primera película. El elenco también incluye a Denzel Washington ( The Tragedy of Macbeth ), Pedro Pascal ( The Last of Us ), Joseph Quinn ( Stranger Things ), May Calamawy ( Moon Knight ), Connie Nielsen ( Wonder Woman ), Derek Jacobi ( Gladiator ), Fred Hechinger ( The White Lotus ) y Djimon Hounson ( Gran Turismo ).

Paul Mescal, más fuerte que Russell Crowe para Gladiador 2

Lo más comentado en redes sociales es el cambio físico de Paul Mescal para ganar más kilos de músculo y ponerse fuerte como un gladiador de verdad, dejando a Crowe en la peli original muy por detrás en cuanto a su preparación física. Su increíble transformación ya es un hecho y, a sus 27 años, luce simplemente salvaje.

En un vídeo reciente visto en Twitter se le ve trabajando la espalda, los trapecios y los hombros con mancuernas para llegar de la mejor manera posible para ponerse en la piel de Lucio en Gladiador 2.

Gladiator 2 está programado para estrenarse en los cines el 22 de noviembre de 2024.