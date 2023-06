Estos son los nuevos Superman y Lois Lane del universo DC

La espera ha terminado y los protagonistas de Superman: Legacy han sido elegidos. James Gunn (56) reveló este miércoles a los actores que darán vida a dos de los personajes más icónicos del nuevo DCU, Clark Kent y Lois Lane, en su próxima película que marcará el comienzo de un nuevo canon para la franquicia. David Corenswet (29) y Rachel Brosnahan (32) son los seleccionados, quienes emergieron de una lista llena de interesantes opciones como Tom Brittney (32), Nicholas Hoult (33), Emma Mackey (27) y Phoebe Dynevor (28). Pero, ¿quién es realmente este dúo de estrellas que se prepara para dejar su huella en el legado de la compañía de cómics?

Rachel Brosnahan, la intrépida Lois Lane de Superman: Legacy, es posiblemente la más reconocida de los dos, aunque Corenswet ha ganado popularidad en los últimos meses gracias a su audición para el papel. La actriz originaria de Milwaukee comenzó su carrera en 2009 con la película de terror La Profecía del no Nacido (The Unborn). A lo largo de los años, participó en importantes series como Gossip Girl, En Terapia y The Good Wife, aunque con roles secundarios. Fue en 2013 cuando recibió su primer gran reconocimiento por su papel en la adaptación de Hermosas Criaturas. Sin embargo, su mayor éxito llegó con The Marvelous Mrs. Maisel, donde interpretó el papel principal y recibió numerosos premios por su destacada actuación.

Por otro lado, tenemos a David Corenswet, quien asumirá el icónico rol de Clark Kent. Desde que se confirmó que Henry Cavill no continuaría interpretando al Hombre de Acero en futuros proyectos del DCU, los fans comenzaron a especular sobre quién podría ser su sucesor, y David Corenswet siempre estuvo en las quinielas. Aunque su carrera es más corta y cuenta con títulos menos destacados que los de Brosnahan, ha participado en proyectos interesantes como Elementary y las producciones de Ryan Murphy, The Politician y Hollywood. Además, tuvo la oportunidad de trabajar junto a su nueva compañera en un episodio de House of Cards. En el cine, su trayectoria está en ascenso y ya formó parte del éxito de taquilla Pearl, la precuela de la reconocida saga de terror X de Ty West. Además de Superman: Legacy, ya tiene confirmada su participación en otra gran franquicia, Twisters, la secuela de Twister de 1996.

Con la elección de estos talentosos actores, las expectativas están por las nubes para el futuro del DCU. Superman: Legacy promete llevar a los fans en una emocionante nueva aventura en la que Clark Kent y Lois Lane serán los protagonistas indiscutibles. El legado del Hombre de Acero continúa y con esta nueva entrega se abre un emocionante capítulo en el universo cinematográfico de DC. Estaremos atentos a más detalles y novedades sobre esta esperada película que promete deleitar a los seguidores de Superman y a los amantes del cine de superhéroes en general.

La pasión y dedicación de Rachel Brosnahan y David Corenswet por sus respectivos personajes es evidente, y sin duda, aportarán su talento y carisma para dar vida a una nueva versión de Clark y Lois que dejará huella en el imaginario de los fans. Superman: Legacy es el inicio de un nuevo capítulo en la historia del icónico superhéroe y estamos ansiosos por ver cómo estos talentosos actores llevarán adelante esta nueva visión de la legendaria pareja.

El futuro del DCU está en manos de esta nueva generación de actores, y el elenco de Superman: Legacy promete brindarnos una película llena de emoción, acción y heroísmo. Mantengámonos atentos a las noticias y avances que nos revelarán más detalles sobre esta esperada producción. El legado de Superman continúa, y con estos nuevos intérpretes, estamos seguros de que la historia del Hombre de Acero vivirá una nueva era llena de aventuras y emociones. ¡Prepárense para volar junto a Clark Kent y Lois Lane en Superman: Legacy!