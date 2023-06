En tan solo unos días, Black Mirror, la popular serie creada por Charlie Brooker, regresará con una nueva temporada y ahora, el autor ha dado a conocer que le pidió a ChatGPT “escribir” un episodio de la serie, pero no fue lo que esperaba.

“He jugado un poco con ChatGPT. Lo primero que hice fue escribir ‘generar episodio de Black Mirror’ y aparece algo que, a primera vista, parece plausible, pero a segunda vista es una basura”, señaló Brooker.

Según agregó, “todo está hecho tres buscar todas las sinopsis de los episodios de ‘Black Mirror’ y mezclarlas. Luego, si profundizas un poco más, dices: ‘Oh, en realidad no hay ningún pensamiento original aquí’”.

A pesar de esto, Brooker menciona que si aprendió algo de la experiencia: “Sabía que había escrito muchos episodios en los que alguien dice ‘¡Oh, estuve dentro de una computadora todo el tiempo!’. Así que pensé: ‘Voy a descartar cualquier sentido de lo que creo que es un episodio de ‘Black Mirror’”. No tiene sentido tener un programa de antología si no puedes romper tus propias reglas. Solo una especie de vaso de agua fría en la cara”.

Black Mirror regresará a Netflix el próximo 15 de junio.

Siguiendo los pasos de Brooker, en Ciudadano.News también hemos pedido a ChatGPT que elabore el guion de un capítulo de Black Mirror y el resultado ha sido el siguiente. Efectivamente, tal y como asegura Brooker, el producto que ofrece la IA no pasaría ninguno de los filtros de financiación y mucho menos de producción. Una historia carente de originalidad e insípida que juega con la propia inteligencia artificial.

Título del episodio: "La verdad digital"

INT. SALA DE ESTAR - DÍA

SOFÍA, una joven de 28 años, se sienta en un sofá frente a una gran pantalla de televisión. La habitación está llena de tecnología avanzada, desde dispositivos inteligentes hasta asistentes virtuales. Sofía parece ansiosa y nerviosa.

SOFÍA (A sí misma) ¿Debo hacerlo? ¿Realmente quiero saber la verdad?

Sofía toma una profunda respiración y se coloca unos auriculares de realidad virtual.

INT. MUNDO VIRTUAL - LABERINTO - DÍA

Sofía se encuentra en un laberinto oscuro y desconcertante. Las paredes están cubiertas de pantallas digitales que muestran información personal de todas las personas que conoce.

SOFÍA (Voz en off) El "Buscador de la Verdad" promete revelar todos los secretos ocultos en el mundo. Pero, ¿es esto realmente lo que quiero?

Sofía camina por el laberinto y ve a otras personas buscando desesperadamente entre las pantallas, revelando secretos oscuros y vergonzosos.

SOFÍA (Voz en off) ¿Qué pasa si no estoy preparada para enfrentar las verdades que ocultan?

Sofía se detiene frente a una pantalla que muestra su propio secreto más oscuro.

SOFÍA (Voz en off) ¡No! No puedo ver eso. No quiero destruir mi vida.

Sofía se aleja de la pantalla y continúa explorando el laberinto.

INT. SALA DE ESTAR - DÍA

Sofía, todavía con los auriculares de realidad virtual, se quita los auriculares y se encuentra en su sala de estar nuevamente. Está agitada y confundida.

SOFÍA (Respirando agitadamente) ¿Debo seguir adelante? ¿Debo dejar que la tecnología revele todos los secretos?

Entra JAVIER, el mejor amigo de Sofía, quien la observa con preocupación.

JAVIER Sofía, ¿estás bien? Pareces alterada.

SOFÍA (Respira profundamente) He estado usando el "Buscador de la Verdad". Pero ahora tengo miedo de enfrentar la realidad que revelará.

Javier se acerca y toma la mano de Sofía.

JAVIER La verdad puede ser dolorosa, pero también nos da la oportunidad de crecer y cambiar. Solo tú puedes decidir si estás lista para enfrentarla.

Sofía reflexiona por un momento y toma una decisión.

SOFÍA (Decidida) Tienes razón. No puedo vivir con mentiras. Si la tecnología puede mostrarme la verdad, entonces debo enfrentarla.

Sofía se pone nuevamente los auriculares de realidad virtual y regresa al mundo virtual.

INT. MUNDO VIRTUAL - LABERINTO - DÍA

Sofía se adentra más en el laberinto, enfrentando sus miedos y revelaciones. Ve secretos sorprendentes y aterradores, pero sigue avanzando.

Finalmente, Sofía llega al centro del laberinto, donde se encuentra con un espejo.

SOFÍA (Nerviosa) ¿Qué veré en el espejo?

Sofía se mira en el espejo y se enfrenta a su verdad más profunda.

INT. SALA DE ESTAR - DÍA

Sofía se quita los auriculares y se encuentra de vuelta en su sala de estar. Esta vez, parece más serena y aceptadora.

SOFÍA (A sí misma) La verdad puede doler, pero también es liberadora. Ahora puedo enfrentar mi vida con honestidad y aprender de mis errores.

Javier sonríe y abraza a Sofía.

JAVIER Estoy orgulloso de ti. La verdad puede ser difícil, pero te hará más fuerte.

SOFÍA (Tomando la mano de Javier) Gracias por estar aquí para mí. Ahora sé que puedo enfrentar cualquier cosa.

Cierre con una toma amplia de Sofía y Javier, abrazados, listos para enfrentar juntos las realidades futuras que les depara la tecnología.

FIN