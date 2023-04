'Black Mirror': se reveló el primer avance de la sexta temporada

La serie de ciencia ficción 'Black Mirror' volverá a Netflix en junio del 2023 con su sexta temporada, que contará con un reparto de lujo encabezado por Aaron Paul (Breaking Bad), Salma Hayek (Eternos), Kate Mara (House of Cards) y Zazie Beetz (Atlanta), entre otros actores reconocidos. La nueva entrega tendrá más episodios que la anterior, que solo tuvo tres, y cada uno será tratado como una película independiente, con una producción y una duración más elevada.

'Black Mirror' es una antología creada y escrita por Charlie Brooker, que explora nuestro malestar colectivo frente a los avances de la tecnología y cómo esta puede transformar todos los aspectos de nuestras vidas, a veces de forma escalofriante y verosímil. La serie se estrenó en 2011 en el canal británico Channel 4, pero fue en el 2016 cuando Netflix adquirió los derechos y la convirtió en un fenómeno global.

La sexta temporada de 'Black Mirror' es la primera que surge después de que Brooker y su socia creativa Annabel Jones dejaran su productora House of Tomorrow en 2020 y fundaran una nueva llamada Broke and Bones, con el apoyo financiero de Netflix. Sin embargo, los derechos de los episodios anteriores de 'Black Mirror' quedaron en manos de Banijay Group, que compró Endemol Shine Group, la empresa matriz de House of Tomorrow. Esto retrasó la producción de la nueva temporada hasta que se llegó a un acuerdo con Banijay.

Brooker ha declarado que esta temporada será la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta el momento, y que ha cambiado algunas de sus propias suposiciones sobre qué esperar de 'Black Mirror'. Así, habrá algunos elementos nuevos que nunca había hecho antes, pero manteniendo el tono característico de la serie. Además, ha elogiado el trabajo de los directores inteligentes y hábiles que han dado vida a las historias, así como el talento del elenco de actores.

El nuevo elenco está conformado por Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Clara Rugaard, Josh Hartnett, Kate Mara, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin y Zazie Beetz. Al ser una antología para la televisión, cada entrega está integrada por diferentes repartos de actores y cada uno de ellos protagoniza una historia en solitario que puede terminar muy mal o no del todo bien. La sexta temporada de Black Mirror se podrá ver a partir de junio de 2023.