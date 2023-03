Cande Tinelli confirmó su romance con Santiago Urrutia: las fotos

Después de su separación de Coti Sorokin, comenzaron a circular rumores sobre una nueva relación sentimental de Cande Tinelli, que finalmente se confirmó. La hija del conductor está iniciando un romance con el piloto de automovilismo uruguayo Santiago Urrutia.

A pesar de que había dicho: “Les pido por favor a los medios que dejen de decir que estoy de novia. No tengo nuevo novio. Estoy soltera. Disfrutando el momento. A eso vinimos a esta vida”, ahora aparecieron fotos de Cande Tinelli junto al corredor.

Después, la modelo publicó un álbum de imágenes. “Uru y Urru”, expresó en esta oportunidad. Cabe destacar que su padre ya lo conoció en una cena con amigos en un coqueto restaurante.

“A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar.

Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va. Cuando uno está enamorado, a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”, había declarado a LAM sobre el resultado de su relación de dos años con el cantante Coti.

“No le echo la culpa a él, en gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así, yo soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota"

"No me interesa lo que opinen los demás soy muy transparente, no me interesa quedar bien, si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más”, dijo sobre Coti.