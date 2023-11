Bidet y polémica: Emilia Mernes confesó algunos escatológicos detalles

Bajo el contexto del lanzamiento de su último álbum, titulado MP3, la talentosa artista argentina Emilia Mernes (27), visita Madrid. En esa ciudad, acudió al estudio del programa La Resistencia. Sin embargo, durante su participación en el estudio, se encontró con una pregunta inesperada y, a la vez, intrigante.

El presentador, David Broncano, reveló un detalle peculiar de su hogar: la presencia de un bidet situado frente al inodoro, una característica que difiere de las costumbres locales. Con una dosis de humor, Broncano no dudó en preguntarle a la artista sobre la frecuencia de uso del bidet a lo largo de la semana.

Emilia Mernes y el uso del bidet

La inusual pregunta generó risas en el público y dejó a la artista en una situación inesperada, añadiendo un toque inusitado a la entrevista en medio de la presentación de su nueva producción musical.

“Cada vez que hacés caca, ¿o no?”, respondió Emilia, algo asombrada, aunque sin ponerse nerviosa ni perder la sonrisa. Seguidamente, la conversación se tornó rara, incluso con más detalles.

“¡¿Cada vez?! Yo lo uso en un cumpleaños”, intervino Broncano. A lo que Mernes contestó: “Pero es re feo andar con el culo cagado”, lo que provocó las risas de los asistentes. “No… pero siempre papel higiénico”, agregó el conductor.

“No, pero no limpia bien bien el papel a veces. ¡Siempre agua! Y si no hay bidet, me baño. Me ducho”, amplió Mernes y sumó: “Voy poco al baño. En una semana iré 3 o 4 veces. Es raro que estemos hablando de cuánto voy al baño. ¿No?", dijo Emilia.

Finalmente, Broncano remató: “Perdón, perdón. Pero ¿me estás diciendo que hay días que no sacás la leña al patio?”, y ella lo confirmó riéndose.