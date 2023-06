Benjamín Vicuña, el hombre que estuvo con Pampita y la China Suárez

Desde hace un tiempo, Benjamín Vicuña (44) está viviendo un momento en donde se lo puede ver mucho más sereno y reflexivo, en donde sin incomodidad puede hablar de algunos de los episodios más complicados de su pasado, a tal punto que incluso publicó un libro de todo lo que ocurrió con el fallecimiento de su hija Blanca.

Ahora, en una entrevista televisva, el actor chileno rememoró sus dos grandes historias de amor, la que protagonizó con la modelo Carolina Pampita Ardohain (45) y con la actriz Eugenia China Suárez (31), y reveló si considera o no un fracaso haberse separado de ambas.

“Es imposible hablar de fracasos cuando veo a mis hijos. Son el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de esas ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante, del amor... Luego, sí, te atraviesan dudas, sensaciones de arrepentimiento, de que las cosas pudieron haber sido de otra manera”, aseguró Benjamín Vicuña.

“Pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho más que para un ejercicio de madurez, de saber que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con la sensación de fracaso, o lo que no pudo ser, o lo que fue...”, agregó el actor chileno.

“Yo siento que luché por las dos relaciones, aposté, me la jugué, todo. Sí, tengo otras deudas, que tienen que ver con cosas de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, muchos errores. Sabemos que son parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, equivocarse”, opinó.

“Por ahí a veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso, soy bastante humilde y soy ordenadito para eso y aprendo, y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme”, explicó Benjamín Vicuña antes de agregar: “Por supuesto que es un aprendizaje, pero tampoco me doy con un látigo. Soy una persona infinitamente agradecida de esta vida”.

Finalmente, el actor reflexionó sobre qué cosas había vivido y qué cosas haría diferente: “Conocí el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija (...) Estoy superconsciente de que he tenido muchas posibilidades y las he aprovechado. No volvería a lastimar con alguna decisión o con alguna acción. Los años te van dando cada vez más empatía por el otro, a la hora de todo, de mirarse y de reconocerse”.