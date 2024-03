Sorpresa asquerosa: encontraron gusanos en la comida de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano 2023 vienen con problemas, esta semana, por haber conseguido sólo la mitad del presupuesto del supermercado. Ahora, en la harina que estaban por usar para cocinar, Emma encontró gusanos y se encendieron las alarmas en todos los competidores.

“¡Ay, los toqué con el dedo gordo! No, no, no. ¡Uno es enorme y tiene hijos, seguro está toda la familia ahí adentro!”, empezó a gritar Emma, al sentir a los pequeños bichitos merodear entremedio de la harina.

Al parecer, se trataría de huevos de gorgojos que acaban de eclosionar, aunque tuvieron el suficiente tiempo para alimentarse y engordar. Cabe destacar que, en esta época de humedad y calor, las harinas tienen a criar este tipo de bichitos.

Si bien algunos comenzaron a reírse por la reacción del peluquero, algunos de los fans comenzaron a preocuparse por lo que veían y lo manifestaron en las redes. “Emma, la reina del drama, lo ha vuelto a hacer”, es lo que escribió el tuitero que hizo viral la situación.

“No tiene desperdicio, esta reacción de Emma, al encontrar un gusano en la harina jaja”, añadió el usuario de X. “Siii, pero ¡ojo! La harina con gorgojos. Manzana pidiendo Buscapinas, Denisse descompuesta, el Chino también... mmm... ¿comida en mal estado?”, respondió una fan que notó el malestar de varios participantes.

“No entiendo cómo nadie se ríe de todos los que están ahí, yo tentada”; “Lo vi, en vivo, y me reí fuerte, dos cosas para destacar: qué buen amigo el Chino, que fue en su rescate y, dos, qué bien que está Emma en la casa”; “Se tapaba los oídos, jaja”, fueron otros mensajes que se sumaron.

Otro tuitero defendió su estadía en Gran Hermano: “Qué Furia ni qué Furia. Furia con gritos y con info sigue quedando al filo, al borde de irse, placa tras placa. Emma es el nuevo Nachito. Así va a llegar a la final”, sentenció.