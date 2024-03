Sabrina Cortez confesó su angustia antes de reingresar a Gran Hermano

Sabrina Cortez fue eliminada de 'Gran Hermano' en medio de una gran polémica: había engañado a su novio con Alan, uno de los participantes del reality show (que también dejó el juego días después).

Nacida en Mendoza, vive hace 15 años en Buenos Aires, y despertó amores y odios en el público por sus actitudes pero la realidad es que logró ser una de las más votadas por la gente y hoy reingresará a la casa más famosa de la Argentina.

Debido a que siempre se ubicó en el 'bando' opuesto a Furia, fue muy cercana a Licha, el último eliminado del programa la primera vez que llegó a placa fue eliminado por el público.

Sin embargo, la rubia fue beneficiada por el Golden Ticket y tendrá la posibilidad de volver a la casa más famosa del país. En las próximas horas, Sabrina regresará al reality show de Telefe, pero ahora intentará cambiar su estilo de juego, según aseguró durante la campaña que hizo para reingresar a la casa.

Más allá de la felicidad que le genera regresar a Gran Hermano, Cortez conversó con Pronto y reveló que se encuentra preocupada por su madre, quien está librando una férrea lucha contra el cáncer. "Estoy feliz por regresar pero la situación de mi mamá me angustia mucho", dijo.

"Mi mamá es bioquímica y trabajaban con los militares pero tuvo que tomarse licencia por su enfermedad. Tiene cáncer de mama con metástasis en los huesos y ahora está llevando el tratamiento adelante", empezó diciendo Sabrina.

Luego, añadió: "Ella está bien, dándolo todo. Le pone mucha garra y nosotros como familia la acompañamos en todo". No está de más resaltar que Sabrina tiene dos hermanos: Gastón, el mayor, y Macarena, la más chica.

Esa situación súper dolorosa no le impidió entrar a la casa de Gran Hermano para intentar cumplir su sueño de ser famosa. "Yo buscaba un lugar en los medios para laburar en la tele.

"Es un ambiente que me gusta y me hace sentir cómoda aunque nunca trabajaría de panelista chusma, es la única faceta que no me gustaría probar", cerró Sabrina Cortez, quien volverá al reality show de Telefe y asegura que su mamá apoya que vuelva a la casa y fue una de las personas que más fuerza le dio para hacer campaña durante el repechaje.

Sabrina ya confirmó que se separó de Brian Fernández y no hay posibilidad alguna de reconciliación. Si bien cuando salió de la casa tenían una charla pendiente, a los pocos días ella admitió que ya no estaban juntos.

Tal vez, ese fue el motivo que la impulsó a regresar -sin atadura sentimental alguna- a participar del reality show.