Mirtha Legrand compartió su deseo para cuando cumpla 100 años

Mirtha Legrand cumplió 97 años y lo festejó a lo grande. Para su cumpleaños, la diva recibió en su departamento porteño a grandes amigos, colegas y a todos sus familiares. Además, la legendaria conductora reflexionó sobre sus casi 100 años desde su programa La Noche de Mirtha (eltrece).

Luego de que la producción le obsequiara un video especial sobre los momentos más icónicos de su vida: “Parece un sueño. Me van a hacer llorar. Qué barbaridad, qué vida, qué vida maravillosa. Hoy cumplo 97 años". La diva pensó a futuro y reveló su deseo: "Si Dios me da salud, en tres años seré centenaria y espero estar trabajando”.

Además, la diva recordó: “Yo nunca decía mi edad, ¿se acuerdan? Que siempre lo ocultaba y no me gustaba cuando alguien me hacía hincapié para decirla... me liberé de eso, lo digo abiertamente, porque son años muy bien vividos, trabajosos”.

También rememoró los momentos más complicados de su carrera: “Estuve prohibida tres veces, pero después La Chiqui volvió. Toda mi vida la dediqué al trabajo, tanto en cine que hice más de 35 películas como en televisión. Eso me daba mucha felicidad y me convirtió en lo que soy. Nunca dejé de trabajar... qué carrera”.

“Tengo que agradecerles tanto. A Daniel Tinayre, que fue mi marido; a Nacho Viale, mi nieto; a Marcela Tinayre, mi hija; a Juanita, mi nieta; a Rocco, Ámbar, Alí, Silvestre... todos ellos son divinos. Es una familia encantadora, me adoran y los adoro, así que muchas gracias”, dijo emocionada Mirtha Legrand.

“También agradezco al público. Me encuentro a gente y me saluda como si fuera de la familia, que me encanta. Yo pasé cuatro o cinco generaciones ya. Me siento muy querida. A esta carrera y esta profesión, yo Mirtha Legrand, le he dado mi vida”, concluyó visiblemente conmovida.