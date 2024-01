La revelación de Santiago del Moro que descolocó a Sabrina de GH

En una inesperada visita a la casa de Gran Hermano 2024, Santiago del Moro, el conductor del reality, generó revuelo al entregar los mensajes de los seres queridos a los hermanitos. La sorpresa llegó para Sabrina Cortéz cuando Del Moro (45) reveló un cambio de último momento en el mensaje que originalmente provenía de su novio Brian.

“Sabri, ¿querés que sea honesto o que sea careta?”, preguntó Del Moro sosteniendo el sobre. La tensión se palpaba en el aire cuando reveló: “Había un mensaje de Brian, y lo cambiaron”. La incertidumbre se apoderó de la participante al conocer esta noticia inesperada.

Finalmente, Santiago del Moro compartió el mensaje de la madre de Sabrina, quien le transmitió la palabra "persevera". Intrigado, Del Moro cuestionó el significado, a lo que Sabrina respondió: "Y triunfarás… Para que me mantenga como soy, y creo que eso me quiere decir. Que me mantenga fiel a mí misma, con mis sentimientos, y me alegra un montón que me lo diga”.

La tensión en Gran Hermano 2024 alcanzó un nuevo nivel cuando Juliana Furia Scaglione arremetió contra Sabrina Cortéz. La doble de riesgo no escatimó en palabras picantes al describir el juego de la modelo. Bautista Mascia, Agostina Spinelli y Manzana se sumaron a las críticas de Furia, compartiendo su descontento. La incertidumbre sobre el futuro de Sabrina en la casa aumenta, ya que este miércoles se revelará si será nominada nuevamente por Furia.

“No me gusta lo que pasó con Alan. No lo pudo haber hecho sentir así, hacé lo que quieras de tu vida, y no lo esperés. Me hace mal el amor no correspondido. Es una mierda, y pobre pibe. Ojalá que a él le vaya re bien afuera. Es una calienta pava, como dijo Cata”, disparó Scaglione, revelando la intensidad de su descontento y generando polémica en la casa de Gran Hermano.