Araceli González contó qué consecuencias le causó el SIBO a su salud

Hace unos meses, Araceli González (56) reveló que le diagnosticaron SIBO, una sigla en inglés que se refiere a un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. La actriz contó que esta condición cambió su cotidianidad y alimentación pese a que lo tomó con mucha calma.

“No me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde. Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los 'stops' que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo”, dijo Araceli González desde sus historias de Instagram.

La actriz también se sinceró con sus seguidores y dijo que logró superar el SIBO. Desde sus historias de Instagram, la actriz relató: “Bajé 10 kilos con ese tema. Al principio, fue horrible. No hay nada peor. Me sirve para volver a mi camino, al de comer bien y en los tiempos que hay que hacerlo. Me frenó, porque venía como media enloquecida. Entonces, me olvido de comer como corresponde, y yo siempre como muy bien”.

A su vez confesó cómo fue su cambio de hábito: “Una de las cosas que me recomendaron para el SIBO es caminar. Levantar endorfinas. Endorfinarme, como dice mi amiga Verito Segreto (su coach personal)”, contó.

Y agregó: “No consumo lactosa, porque soy intolerante, ni gluten, porque no me hace bien. Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, que tengo que hacer una dieta con un nutricionista que me va a ayudar y que voy a estar muy bien. Lo importante es tener el diagnóstico. Vayamos a un médico, que nos vea y nos diga qué tenemos. Y, a partir de ahí, poder cuidarnos como corresponde”, concluyó.