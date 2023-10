Amor incondicional y malestar extremo, los famosos se manifestaron tras las elecciones

Los ciudadanos argentinos se dirigieron a las urnas el domingo 22 de octubre, y los resultados dejaron a muchos asombrados, con el triunfo de Sergio Massa con casi el 37% de los votos, superando a Javier Milei. El resultado no le alcanzó para ganar en primera ronda, pero el candidato de Unión por la Patria se medirá en el balotaje ante el libertario el próximo 19 de noviembre.

Como es habitual en este tipo de circunstancias, los famosos se manifestaron en las redes sociales mostrando tanto su apoyo incondicional como su descontento sobre el resultado en las urnas.

Una de las primeras en manifestar su opinión públicamente fue la conductora Pamela David (45), quien hizo conocido su apoyo al candidato oficialista Sergio Massa: “Cuando te digan ‘Massa es parte de este Gobierno que no pudo parar la inflación’ recordales que (Lionel) Scaloni era parte del cuerpo técnico de (Jorge) Sampaoli”.

Por su parte, Yanina Latorre (54) reposteó un mensaje que decía que “este país es inviable”, mientras que Jorge Lanata (63) comentó que “Argentina, único país en el mundo en donde la sociedad vota para que los políticos cada día sean más ricos y ellos más pobres”.

En tanto, Ángel De Brito (47) reflexionó: “Moria, un paso adelante que Fátima hacia Olivos. Otra vez, fallaron las encuestas. Se cae la mentira del relato de los 'medios hegemónicos' y blablablá”.

Cinthia Fernández (35) fue una de las más disgustadas con el resultado final: "¿Qué tiene en la cabeza la gente? Con heladeras, unos pesitos y un par de bolsas de comida siguen siendo ignorantes. Ni las putas, ni los yates, ni los bolsos, ni las fiestitas clandestinas, ni el robo de vacunas, ni la corrupción, ni los niveles de pobreza, delincuencia, de vagos cada vez más cómodos, viva quitar la palabra ‘trabajo y honestidad’ del diccionario, estamos perdidos. No aprendemos más”.

Malena Pichot (41) retuiteó un comentario de un usuario que se refirió al escenario que se presentará en la segunda vuelta. “¿Será capaz (Patricia) Bullrich de apoyar a un tipo que le dijo que es una asesina que puso bombas en jardines de infantes?”, se puede leer en el mensaje que replicó la actriz. Además, también aprovechó para hacer mención a la reelección de Axel Kicillof como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y preguntó: “¿Ya es presidente Axel?”.

Como suele hacer en los comicios, Luciana Salazar (42) compartió un análisis sobre los resultados y realizó una teoría sobre el tercer lugar que obtuvo Patricia Bullrich. “Si Sergio Massa sale primero, habla claramente que en las PASO muchos peronistas votaron en la interna de JXC”, reflexionó.

Baby Etchecopar (70) escribió un largo descargo titulado “Yo voté a Pato”, en el cual remarca los motivos de su elección: “Siempre creo en la razón de las minorías y en el individuo y para mí es muy importante la valentía. No me puse en contra de Massa y jamás me importo Milei, pero si apoye a Patricia, a la señora sola, a la que sola soporto el bulling. A la señora sola encabezando sola una batalla y castigada por haber ganado una batalla interna. Siento que nadie le dio una mano, siento que se cargó la responsabilidad de un partido al hombro como un poncho viejo, sucio, y remendado, y quiso revolearlo con un lánguido 'si se puede', pero te dejaron sola Patricia, no me gustaría saber quiénes te jugaron en contra de adentro, es más, creo que fueron más dignos tus adversarios".

Entre las que celebraron la victoria de Sergio Massa estuvieron Lali Espósito (32) y Verónica Lozano (53). Tanto la cantante como la conductora expresaron su amor por la Argentina.