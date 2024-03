Suar y Sbaraglia criticaron a Milei por el ajuste a la cultura

El productor y actor Adrián Suar (55) y el actor Leonardo Sbaraglia (53), criticaron las políticas económicas y culturales del gobierno de Javier Milei en sendas apariciones mediáticas.

El productor compartió sus opiniones sobre la situación actual del cine en Argentina durante el estreno de su nueva película, Jaque Mate. Suar criticó la falta de apoyo gubernamental, especialmente en un momento en que la industria enfrenta desafíos económicos. "Desfinanciar el cine me parece una locura", comentó.

Suar expresó su preocupación por el futuro de la cultura en Argentina, comparando la situación con la de Venezuela. “Se habla mucho de querer salir al mundo, de no quedarnos atrás, y, sin embargo, vamos camino a ser Venezuela”, comentó. Para él, desfinanciar la cultura es un paso desacertado. “No desfinanciar la cultura, ponete como objetivo mejorarla”.

El productor habló sobre el cierre de Pol-ka, la productora de cine y televisión que cofundó hace 30 años junto con Fernando Blanco. Aunque describió el cese de actividades como un golpe, también lo consideró parte de un proceso de duelo que viene haciendo hace varios años. "Estoy muy agradecido y orgulloso por todo lo logrado", reflexionó. "Con las cosas buenas y las malas que hice".

Sbaraglia y la defensa del cine nacional

Leonardo Sbaraglia se sumó a la larga lista de artistas críticos del recorte a la cultura impulsado por el presidente Javier Milei. El actor participó de la marcha de este jueves en la puerta del Cine Gaumont que la Policía de la Ciudad dispersó con gases lacrimógenos y hasta el momento dejó tres detenidos.

"Yo estaba acá, no había ningún problema ni ninguna violencia y de pronto llegó la policía. Nos volvió a poner en la vereda y creo que tiraron gases por allá", contó Sbaraglia. "Fíjate lo que es esto. Toda gente manifestándose en relación con algo que se está defendiendo, que es el cine argentino", dijo ante las cámaras de televisión.

"Y un lugar emblemático (en referencia al Cine Gaumont), que ha defendido y ha protegido al cine argentino. Y donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado", remarcó el respetado artista. "Se defiende un cine que no el mercado de las exhibidoras y las distribuidoras no lo pueden defender. Y con todo derecho, no tengo ningún problema con eso", añadió.

La protesta fue la reacción a la oficialización que hizo el Gobierno nacional esta semana al centenar de despidos en el INCAA y el desfinanciamiento del cine argentino. "Uno está defendiendo acá un tipo de cine que, con todos estos recortes, muy probablemente no va a existir más", resaltó Sbaraglia.

Uno de los cronistas le consultó al actor si había alguien beneficiado por el cierre del INCAA y el protagonista de películas como Relatos Salvajes fue contundente: "No lo sé, porque no estoy metido en la movida. Yo estoy acá como un ciudadano más, ni siquiera como un laburante de 40 años. Estoy acá como un ser humano más que le encanta el cine argentino".

En cuanto al gran despliegue policial, Leo Sbaraglia quedó sorprendido. "Hacen un operativo como su tuviéramos con fusiles y no tengo nada", subrayó. De acuerdo a lo confirmado por la Policía de la Ciudad, hay tres personas detenidas.

Luego, el actor se refirió a los motivos de la ofensiva de Milei contra la cultura y recordó que la industria se pronunció antes del ballotage. "Son las promesas que hizo en campaña. Por eso el cine argentino unido en San Sebastián, me tocó estar allá, nos hicimos una foto todos juntos", rememoró, y agregó: "Las 50 personas que estábamos representando al país de nuestro presidente. Yo creo que él tendría que estar orgulloso del cine que tenemos en nuestro país. Además, es una industria pujante y potente respetada en todo el mundo".

También apoyó los dichos del periodista y productor Axel Kuschevatzky durante la entrega de los premios Óscars del último fin de semana. "Acá la discusión ni siquiera es cultural. Están dejando morir una industria que funciona y tiene un gran mercado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Tendríamos que tener orgullo porque es parte de nuestra bandera"; afirmó Sbaraglia.

Sobre el final de la entrevista, el actor aún estaba impactado por el accionar policial y ensayó una explicación sobre la actitud del Gobierno. "La violencia engendra violencia. ¿Por qué tanta violencia? No lo puedo explicar porque no quiero que la violencia que hay del otro lado a uno le vuelva. A veces no queda otra que parar el golpe. Estamos tratando de parar el golpe y que no nos aplasten", sentenció.

Con información de NA y El Destape