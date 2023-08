5 títulos disponibles en Disney+ para anticipar el estreno de Ahsoka

La introducción de Ahsoka Tano en The Mandalorian marcó un hito en la expansión del universo de Star Wars en la pantalla chica. Hasta entonces, las series animadas habían llevado adelante la tarea de enriquecer la saga, pero Ahsoka llevó esta narrativa a un nuevo nivel. Para comprender mejor el personaje y anticipar su próxima serie, aquí te presentamos cinco títulos disponibles en Disney+ que te sumergirán en su historia y en el vasto mundo de Star Wars.

Con la llegada del personaje de Ahsoka, Rosario Dawson (44) a la serie protagonizada por Pedro Pascal (44), estas historias tomaron una nueva dimensión, para empezar a conectarse con los personajes del futuro, uniendo la trilogía original con la saga más nueva de Disney. Para Dave Filoni, el creador de estas series, fue todo un desafío narrar los hechos de forma coherente y ordenada, rellenando baches temporales y evitando que se contradigan entre sí. Pero con su gran conocimiento del mundo creado por George Lucas (79), logró hacerlo y conectar a los fans más acérrimos con los más neófitos.

Para ayudarte a ubicar los sucesos de la nueva serie de Ahsoka, que estrena este 23 de agosto por la pantalla de Disney+ en simultáneo en todo el mundo, recopilamos los títulos más importantes que están disponibles en la plataforma para que puedas ver y entender de dónde viene este personaje tan querido (y quienes la acompañan).

La historia de Ahsoka

Ahsoka Tano es una padawan jedi que fue asignada al maestro Anakin Skywalker durante las Guerras Clonicas. Su primera aparición fue en la película animada Star Wars: The Clone Wars (2008), que sirvió como introducción a la serie homónima. Allí, vemos cómo Ahsoka se gana el respeto y la confianza de su maestro, así como también su amistad con Obi-Wan Kenobi y otros personajes clave.

En la serie Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), que consta de siete temporadas, seguimos las aventuras de Ahsoka junto a Anakin y otros jedis durante el conflicto bélico que enfrenta a la República con los Separatistas. Ahsoka demuestra ser una aprendiz valiente, inteligente y leal, pero también cuestiona algunas decisiones del Consejo Jedi y se ve envuelta en una conspiración que la hace dudar de su lugar en la Orden.

En el final de la quinta temporada, Ahsoka decide abandonar el Templo Jedi y seguir su propio camino, tras ser acusada injustamente de un crimen que no cometió. Esto marca un punto de inflexión en su vida, ya que se aleja de su maestro Anakin justo antes de que este caiga al lado oscuro y se convierta en Darth Vader.

El regreso de Ahsoka

Tras dejar el Templo Jedi, Ahsoka se mantiene oculta durante un tiempo, hasta que se cruza con un grupo rebelde liderado por Hera Syndulla y Kanan Jarrus, un jedi superviviente de la Orden 66. Ahsoka se une a ellos bajo el nombre clave de Fulcrum y les ayuda a combatir al Imperio desde las sombras.

En la serie Star Wars: Rebels (2014-2018), que transcurre entre los episodios III y IV de las películas, vemos cómo Ahsoka se reencuentra con viejos amigos como Rex, un clon que sirvió bajo su mando, y se enfrenta a nuevos enemigos como el Inquisidor, un agente imperial encargado de cazar jedi. Pero el mayor desafío para Ahsoka será descubrir la verdad sobre lo que le ocurrió a su antiguo maestro Anakin.

En el final de la segunda temporada, Ahsoka se enfrenta a Darth Vader en un duelo épico dentro del Templo Sith de Malachor. El destino de Ahsoka queda incierto tras esta batalla, hasta que es revelado en el final de la cuarta temporada. Allí, vemos cómo Ahsoka es rescatada por Ezra Bridger, un joven jedi que usa un portal del mundo entre mundos, una dimensión que conecta todos los tiempos y lugares de la Fuerza.

El futuro de Ahsoka

Después de ser salvada por Ezra, Ahsoka se embarca en una misión para encontrarlo, ya que él se sacrificó para liberar a su planeta natal, Lothal, del dominio imperial. Ahsoka aparece en el epílogo de Star Wars: Rebels, ambientado después de la batalla de Endor, donde se reúne con Sabine Wren, una guerrera mandaloriana que fue compañera de Ezra. Juntas, parten en busca del joven jedi, que fue arrastrado al espacio desconocido por una criatura llamada Purga.

En la serie The Mandalorian (2019-), que se sitúa cinco años después de la caída del Imperio, vemos a Ahsoka en el capítulo 13 de la segunda temporada, titulado "La Jedi". Allí, Ahsoka ayuda al protagonista, Din Djarin, a liberar un pueblo de una tirana llamada Elsbeth. A cambio, le pide información sobre el paradero de un antiguo jedi llamado Thrawn, que fue el responsable de la desaparición de Ezra.

Ahsoka también se interesa por el niño que acompaña a Din Djarin, al que llama Grogu. Ella le dice que es un jedi que fue entrenado en el Templo Jedi por varios maestros, pero que fue escondido durante la Orden 66. Ahsoka se niega a entrenarlo, ya que siente un fuerte vínculo entre él y Din Djarin, similar al que ella tuvo con Anakin. En su lugar, le dice que lo lleve al planeta Tython, donde hay un templo jedi que puede conectarlo con otros de su especie.

Los títulos recomendados

Para anticipar el estreno de la serie de Ahsoka y entender mejor su historia y su personalidad, te recomendamos los siguientes títulos disponibles en Disney+:

Star Wars: The Clone Wars (2008): La película animada que presenta a Ahsoka como la padawan de Anakin Skywalker.

Star Wars: The Clone Wars (2008-2020): La serie animada que narra las aventuras de Ahsoka durante las Guerras Clon y su decisión de dejar la Orden Jedi.

Star Wars: Rebels (2014-2018): La serie animada que muestra el regreso de Ahsoka como una aliada rebelde y su enfrentamiento con Darth Vader.

The Mandalorian (2019-): La serie live action que introduce a Ahsoka en el mundo real y revela su búsqueda de Ezra y Thrawn.

Star Wars: The Bad Batch (2021-): La serie animada derivada de The Clone Wars que cuenta las peripecias de un grupo de clones defectuosos tras la Orden 66. Aunque Ahsoka no aparece directamente en esta serie, sí lo hace su amigo Rex y otros personajes relacionados con ella.