Gianluca Ferrari: "Hay que apuntar alto la próxima temporada"

Ya finalizado un nuevo certamen de la Liga Profesional, es el momento de análisis y balances. Y entre los clubes que lo están realizando, se encuentra Godoy Cruz Antonio Tomba, que en este 2022 logró mantener la categoría, pero se quedó sin la posibilidad de ingresar a una copa internacional.

Gianluca Ferrari, uno de los baluartes en la zaga central, expresó en diálogo con el programa radial Estación Godoy Cruz: "Hay que apuntar alto la próxima temporada, porque Godoy Cruz está preparado para más, nos tenemos que olvidar de pelear el descenso. Cuando llegué hace tres años sólo se hablaba del descenso, fueron años muy intensos".

Y analizó sobre los últimos juegos: "Se notó el cansancio al final de temporada, pero no es excusa y la realidad es que estuvimos muchos partidos sin ganar. Por suerte logramos mantener la categoría".

Además, confirmó algo que es un secreto a voces, y es que Favio Orsi y Sergio Gómez no continuarán en el club: "Nos agarró de sorpresa la salida del cuerpo técnico, ellos lo comunicaron al plantel y nosotros no sabíamos nada. No sé si habrá sido una decisión de ellos o de los dirigentes".

El futbolista que llegó en enero de 2020 a Mendoza, comentó que le "encanta" la provincia y agradeció: "Gracias a la gente de Godoy Cruz, sobre todo por este 2022, porque en la temporada se hicieron sentir y fueron muy importantes en cada uno de los encuentros".

Finalmente el surgido de las inferiores de San Lorenzo, también se refirió al retiro de Sebastián Torrico, arquero que dejó su huella en Godoy Cruz en el primer ascenso: "Seba se merece todas las muestras de afecto de su despedida, es un excelente profesional, pero mejor persona", sentenció.