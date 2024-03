Yerbateros advierten que la importación desde Brasil será “catastrófica” para el sector

Tras el anuncio del Gobierno nacional respecto a que permitirá la importación de alimentos, productores, cooperativistas e industriales yerbateros advierten que se verán perjudicados con el ingreso de yerba desde Brasil y Uruguay.

“Está todo mal y viene para peor, estamos navegando en un barco sin timón, si entra yerba libre de Brasil o de Uruguay, nuestro producto, que es de excelente calidad, se va a ver perjudicado”, expresó el presidente de la Cooperativa Siete Estrellas de Misiones, Ariel Steffen, en declaraciones a la emisora misionera Radiactiva 100.7, respecto a la apertura de importaciones.

“Realmente es catastrófico, esta medida prácticamente va a hacer desaparecer al pequeño y el mediano productor”, advirtió Steffen.

“La yerba que puede ingresar desde Brasil no es la yerba que se consume en Argentina, tienen otro proceso, otro gusto, porque en Brasil muelen la hoja hasta dejarla polvo, y hacen mate del polvo, casi te puedo decir que es lo mismo que tomar té o café, el producto es totalmente diferente”, agregó el productor yerbatero.

“Lo que la importación hará es perjudicar a nuestro producto, el cual es único", sostuvo el titular de la Cooperativa Siete Estrellas. "En Brasil tienen otros procesos con mayor cantidad de metales pesados autorizado, eso es cancerígeno”, explicó.

Steffen confirmó que el pequeño productor misionero no podrá competir con los precios de los productos importados, porque no puede tener grandes extensiones de plantación. “Misiones tiene limitadas las plantaciones, porque tenemos mucho monte y no nos autorizan a extender las plantaciones, no podemos tumbar 10 o 20 hectáreas de monte y plantar yerba, porque tenemos que cuidar los recursos naturales, entonces nunca vamos a poder compararnos con otras grandes empresas, entonces el pequeño y el mediano productor tiene tendencia a desaparecer”, afirmó.

Foto Noticias Argentinas

El precio de la materia prima

El productor yerbatero sostuvo que también hay incertidumbre respecto al precio de la materia prima. “Estamos a la deriva, no tenemos un precio digno, no se actualizaron, se hablaba de la oferta y demanda, que para Semana Santa estaríamos en los $500, pero seguimos en los $370 en secadero, descontando servicios de fletes y demás”, expresó Steffen.

Los productores solicitan $505 por kilo, aún no lograron acuerdo. El jueves pasado cayó la sesión de precios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para la zafra de invierno debido a la ausencia de los directores representantes de Corrientes y los industriales que no reconocen a las autoridades de este organismo nacional.

“No acompañamos las medidas del Gobierno nacional, estamos en un barco sin timón, todos perdidos, no tenemos organismo nacional que ejerce o ejecute el precio y Nación no va a laudar, entonces estamos atrapados en la oferta y demanda”, concluyó el productor yerbatero.

Foto Noticias Argentinas

El precio más caro a nivel internacional

“La anterior gestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate limitó la oferta para elevar los precios y hoy, un reclamo que hacemos es que estamos más caros a nivel internacional. Hoy países productores como Paraguay y Brasil ofrecen un producto similar al nuestro a los mercados que nos llevó entre 30 y 40 años conquistar”, reveló Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de la Yerba mate de Misiones.

Saguier confirmó que los actores de la cadena productiva le reclaman a la Nación que designe un presidente para el Instituto Nacional de la Yerba Mate para tener más certezas.

Con información de Ámbito