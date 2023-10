Raúl Mercau, economista y exministro de Producción de Mendoza, nos explicó su visión respecto a si es posible aplicar la moneda digital propuesta por Sergio Massa durante el primer debate presidencial.

En primer lugar, nos comentó: “Por supuesto que es posible, de hecho en Argentina ya existen monedas digitales a través de los denominados monederos digitales, como es el caso de Mercado Pago, Modo, Uala y otras iniciativas. Básicamente, la moneda digital implica que las transacciones no se hacen a través de dinero físico, sino que se hacen a través de una transacción digital. En ese sentido, ya tenemos un uso de moneda digital”.

Raúl Mercau, economista

¿Qué diferencia existe con una criptomoneda?

El economista explicó: “Una criptomoneda también es una moneda digital, la diferencia es que las criptomonedas tienen una estructura particular, pero tienen otra característica y es que son muy inestables. Es decir, su cotización varía mucho. No tienen respaldo. En cambio, la moneda digital en realidad se sustenta en la moneda física, que puede ser una moneda fiduciaria como es la nuestra, podría ser una moneda convertible, podría ser el dólar, podría ser cualquier tipo de moneda”.

“En el caso de las criptomonedas, se basa en la confianza porque no hay ningún respaldo de reservas, de bienes, de dólares, de oro. Simplemente, es una emisión digital que se hace a través del denominado 'mining' de criptodivisas, de las monedas, pero tiene esa característica de estar sujeta a la confianza”, dijo Mercau.

Las billeteras virtuales crecen de forma sostenida en todo el mundo

¿Convendría adoptarla para el mercado internacional?

-Si nosotros adaptamos la criptomoneda como una moneda digital en las transacciones internacionales, generaría, a causa de la variabilidad en las cotizaciones, una serie de grandes problemas en el sector externo. Pensemos que cuando está atrasado el tipo de cambio, tenemos problemas con las exportaciones, nos inundan las importaciones. Cuando el tipo de cambio está muy alto, importar es muy caro y las exportaciones se podrían fomentar si se mantuviera de forma estable. Ahora, si el valor cambiario oscilara mucho, generaría un gran conflicto en el comercio exterior de la Argentina.

¿Qué tanto éxito puede tener esta propuesta de moneda virtual?

-Hoy existe una convivencia en el mundo y en la Argentina también. Hay todo un tema de regulación de estas monedas. De hecho, el Banco Central a partir del 1 de octubre empezó a regular, en parte, la transferencia de fondos de las cuentas bancarias a estas billeteras virtuales. Esto implica, según el Banco Central, una mayor seguridad. Por otro lado, según los usuarios de estas billeteras, sobre todo de Mercado Pago, sería un impedimento. Yo creo que no, creo que esta moneda tiene que ser regulada para poder mejorar la seguridad, la confianza y que no haya riesgo de estafas o hackeos que son comunes en la vida digital.

Sergio Massa presentó su propuesta en el debate presidencial del 1 de octubre

Respecto al auge de las billeteras virtuales, ¿implicará la rápida desaparición del papel moneda?

-Son cosas complementarias, la digitalización implica en algún modo una bancarización o la utilización de estas billeteras virtuales. Es decir, probablemente hoy la mayoría de la población las está usando cada vez más, pero también hay un segmento que hoy se maneja con dinero físico. Entonces, en un principio, es muy difícil pensar en una cobertura del 100%, para toda la población, de este tipo de moneda. Sin embargo, creo que en un futuro ya lo establezca un gobierno o no, la evolución de las finanzas tecnológicas hace que estén avanzando como medio de pago. También como medio de préstamos, dado que hay préstamos que se hacen en el mundo a partir de estas billeteras, pero en algunos lugares ya se pueden comprar autos, casas, préstamos hipotecarios, es decir, el desarrollo de la fintech en el mundo está creciendo y seguramente Argentina no será ajena a ese proceso.

Esta medida, ¿realmente beneficiará a la ciudadanía y a los sectores productivos?

-Todo lo que facilite el acceso al dinero y al crédito puede beneficiar a la producción. Puede implicar una baja en los costos del financiamiento, porque, de hecho, la fintech tiene menos costos operativos que un sistema bancario. Deberían reducir el costo operativo, además, si la fintech se combina con todas las herramientas de seguimiento de datos implicaría un mejor diagnóstico de créditos, de riesgo crediticio, podría servir para reducir las primas de riesgos que tienen los préstamos tradicionales.

