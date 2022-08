Segmentación de tarifas: "Es posible que el próximo Gobierno reciba subsidios altos"

El anuncio oficial de que el agua se sumará a la segmentación de tarifas a partir de septiembre, al igual que ocurrió este mes con la luz y el gas, generó dudas entre los miles de usuarios que deben solicitar la tarifa social del servicio.

En declaraciones en el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, habló sobre si la segmentación propuesta por el gobierno será suficiente: "No, van a tener que hacer con el fondo todo lo que habían prometido, ya estamos arriba de tres puntos del PBI de subsidios cuando se comprometió el déficit total, primario en 2,5".

Entonces, "no va, ahora, es mucho más consistente esta actualización o segmentación que se propone ahora que la que había hecho Martín Guzmán, lo que sucede es que la planificó para principio de año, y esta arranca recién en septiembre", por lo tanto, "este año la reducción de subsidios será mínima".

En un año, de mantener "el proyecto de segmentación, se podría tener un valor razonable del orden de 3.600, 3.700 millones de dólares de reducción de los subsidios energéticos, pero eso en un año y si lo actualizaron por inflación, porque con 90% para este año y 100% para el año que viene de inflación no tiene ningún sentido las pautas que se fijan ahora, mantenerlas en el tiempo", expresó.

Y amplió: “Es una medida, un paliativo que no resuelve el problema y el próximo Gobierno es probable que reciba como herencia subsidios bastante altos, como los que recibió Macri en 2015, que casi más del 80% eran subsidios en las tarifas, pero probablemente si no dan marcha atrás con este plan y consiguen actualizarlo, a lo mejor se puede tener para el próximo gobierno un subsidio remanente del orden del 50% que tendrá que estar a cargo de ellos".

Al consultarle sobre si esa tarifa que se pagaba hace unos años, impacta de igual forma con los salarios actuales, Apud dijo: "Cuando fui ministro de Energía en el 2001, andaba alrededor del 4,5% del presupuesto familiar, cuando terminó el tercer gobierno kirchnerista estaba en 0,5% menos, casi nada".

Apud continuo con su relato: "Lo que ocurrió es que se transfirió recursos del sector energético a la población, pero con fines políticos, entonces, ¿usted qué hace?, no tiene que pagar la luz, el dinero que tiene lo destina para otras cosas, eso lo viene haciendo durante 20 años".

"Con excepción del período de Macri que no fue un aumento desorbitante, sino una actualización, después de 12 años con una inflación de más de 1.100%, haber tenido congelada las tarifas provocó el colapso del sector y no hubo más remedio que hacer la actualización, como será ahora, que será un sacrificio muy grande para toda la sociedad sobre todo con el aumento de todos los productos y servicios"

Por lo tanto, "no hay alternativa, porque los 15 mil millones de dólares que este año se pagan de subsidios, el estado no tiene fuentes genuinas de financiación, se financia con emisión y sacándole dólares al aparato productivo de la Argentina con las importaciones que tiene que hacer por una mala gestión que hace que en Vaca Muerta siga el gas bajo tierra en vez de dárselo al mercado a 4 dólares mientras pagamos el gas que importamos a 40 dólares".

Al consultarle sobre si los 400 kilowatts hora será mensual o bimestral ese consumo, Apud expresó: "No lo dijeron abiertamente, pero va a ser bimestral, si no no tiene sentido", ya que "el promedio bimestral de consumo residencial anda en 400, 450, si lo pone mensual, entonces no es para nadie porque es un tope muy alto".

"La mitad de la gente va a pagar tarifa plena por el exceso y la otra no, porque si el promedio es 400, 450, una parte está más en ese valor y otra menos".

Cómo afecta la falta de inversiones

Ante los problemas energéticos en el país y si van acompañados por la falta de inversiones, Apud expresó: "Sí, por supuesto, pero no depende solamente de energía, sino de la situación macro, mientras haya cepa, un desfasaje entre dólar oficial y dólar paralelo, mientras no se pueda tener libre disponibilidad de utilidad de las empresas, mientras no haya contratos que se respeten, mientras haya laborales que son desalentadoras, será imposible que vengan inversiones".

"Es un país de los más bajos del mundo en inversiones directas, siendo que hay productos y negocios muy importantes, tenemos recursos energéticos valiosos, sabemos cómo sacarlos, hay un mundo habido de energía y no logramos generar ese nexo por falta de capitales, de inversión", explicó.