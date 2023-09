Pymes: el apoyo y el pedido a Sergio Massa de un sector del empresariado

A pesar de que el Gobierno nacional aprobó el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para que las pymes puedan producir y exportar sus mercancías, el gran problema de la Argentina es la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Ante esto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dialogó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News y expresó que “la caída de las ventas no se debe tanto a las importaciones, sino a un problema de poder adquisitivo de los trabajadores”. “Volviendo a las importaciones, esto va a generar previsibilidad y hará que muchas pymes hoy puedan producir y no generar en muchos casos una demanda que termina siempre en el aumento de un producto”, expreso.

-¿Por qué se ha liberado en este momento el SIRA y no otro?

- Venimos con un parate de la actividad y una cierta contracción en las importaciones porque estuvieron paralizadas por prácticamente un mes. El Gobierno también ha estudiado, supongo, una estrategia para acumular reservas. Tenemos sectores muy sensibles como el de la salud, donde hay empresas que producen insumos hospitalarios, que necesitan la materia prima para producir y abastecer hospitales, son sectores que realmente hoy necesitan esa prioridad para importar los insumos que necesitan.

-Sergio Massa dijo que para las pymes que tomen nuevos empleado tendrían beneficios fiscales, ¿qué piensa al respecto?

-La idea es buena, no está definida, falta letra chica. Hay un tema importante, mencionó también los trabajadores que cobran hoy planes sociales para incorporarlos al sector privado. Es muy importante y se vuelve una medida muy motivadora, que tiene incentivos para las pymes. Hay que ver y esperar en qué condiciones toma esa pyme a un trabajador y de qué manera. Porque ninguna pyme quiere tener conflictos con un trabajador, por si hay un incumplimiento, si es una obligación por dos años o hay un tiempo, hay varias cosas que faltan determinar. Pero sin ninguna duda, esto es un beneficio y ayudará a generar esa fuente de empleo que hoy necesita el gobierno.

-Hay un discurso sobre tratar de modificar el régimen laboral o hacer una reforma laboral para incentivar los empleos, ¿qué nos puede decir?

-Hemos presentado un proyecto que fue consensuado con sindicatos que beneficie tanto al empleador como al empleado. Se trata de no cambiar la ley, sino aportar a la ley actual ciertos beneficios que hoy un trabajador no tiene y que tranquilamente esto genera una convivencia entre el trabajador y el empleador positiva.

-Con el tema del problema de la inflación, ¿cuál es la solución?

-La inflación se genera por faltantes, donde hay un mercado que estuvo muy demandado, faltaron insumos y estos faltantes generaron aumentos de precios distorsivos. Es un problema de confianza y por eso, acá consideramos que tiene que ver este acuerdo de precio que ha llevado el gobierno muy importante. Acá la solución parte una vez que Argentina comience a exportar y planteamos desde el sector pymes industrial, que como el campo tiene el dólar soja, que también las pymes industriales manufactureras tuviéramos un dólar diferenciado.

-¿Cómo ve la batería de medidas que está tomando Sergio Massa? ¿Puede repercutir en las elecciones de octubre?

-Hay un sector que no es el más rico, es el más pobre que no votó al Gobierno y eso se debe a que no le alcanza el dinero para lo mínimo e indispensable. Por eso, creo que entendió ese mensaje y de ahí que tomó medidas.