Problemas con el comercio, subas y nuevos acuerdos

Los argentinos estamos curados de espanto, pero aun así, hay ciertas conductas que parecen formar parte del gen nacional, si es que existe tal cosa. Una de ellas es la desconfianza, con múltiples motivos para avalarla a lo largo de la historia, y se vio en los días previos a la elección, cuando se concurrió en masa a supermercados e hipermercados, con la palabra “stockearse” presente en la mayoría de los casos, previendo malas noticias al día posterior.

Motivos no faltaban, de hecho quienes sábado y domingo hicieron largas colas en las estaciones de servicio previendo aumentos se despertaron viendo que habían tenido razón.

Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros, contó cómo se están comportando los clientes en un rubro muy específico, que es el de los almacenes: “La semana pasada fue intensa de trabajo, fue mucho el trabajo que tuvimos, puedo decir que casi hay días que pudimos duplicar la venta en función de la altura del mes en el que estamos”.

Esto se debió a que “la gente trató, el que podía, de llenar la heladera, pensando en lo que había ocurrido en agosto. Si recuerdan que después de las votaciones se vino una devaluación de un 22% más en mercadería. La gente ahora se previno y se aprovisionó”.

Pero claro, no fue una situación sencilla, y “el tema era para los mayoristas, que nos encontrábamos con muchos faltantes de mercadería”, explicó el entrevistado por El Interactivo de Ciudadano News. “Hoy ya se ve un aprovisionamiento más importante, con algunos cambios de precios bastantes pesados".

"Lo que es arroz empezó de nuevo a aparecer pero con precios tremendos. Un arroz que hace 40 días lo pagábamos a 400, 450 pesos hoy sale 900 pesos de costo, hablo del arroz más económico. Un arroz doble carolina de kilo lo van a pagar en 1700, 1800 pesos”.

Especulación

“Para mí no es más que especulación”, reflexionó Savore, “hasta la semana pasada no conseguíamos arroz y ahora tenemos arroz, qué en un día cosecharon, en un día lo trajeron, lo envasaron y ahora lo están vendiendo… la gente no es tonta.

"En galletitas la semana pasada no había nada, hoy volvieron a las góndolas de los mayoristas, pero un paquete de galletas que viene surtida de primera marca lo van a pagar a 900 pesos. Todo el incremento en galletas y en fideos es aproximadamente de un 50% y creo que me quedo corto, pero los fideos aumentaron más de un 50% y todavía faltan algunas marcas, pero las que vuelven a la góndola del mayorista vienen con esos precios”.

La incertidumbre continúa, y en ese contexto, “los cambios de precios siguen”, destacó el entrevistado. “El tema de lo que es lácteos el sábado, tuvimos un aumento del 5%en lo que es leche y yogures. Todo lo que es queso blandos y semiduros un 15%, pero a principio de mes habíamos tenido un 10%. Entonces si todo esto lo traducimos a precio, les digo hoy el sachet de leche que van a pagar es de 500 pesos o un poco más.

"Un pan de manteca lo van a pagar por arriba de los mil pesos. Ayer el tema gaseosas, la empresa más importante, el aumento que vino es desmedido, el precio sugerido de ellos, dice que una gaseosa de 2 litros de marca Cola hay que venderla en 1450 pesos".

"Esta gaseosa es para la gente de clase alta, para la gente de clase media ya no es accesible, por eso les digo que hace 4 años atrás en mi negocio yo no vendía segundas marcas, pero no por discriminar, sino porque no tenía demanda y hoy el 70% de la gaseosa que vendo es la de segunda marca. La primera marca solo ocupa el 30% de la venta, porque cada vez se vende menos, la gente busca las marcas más alternativas. Una gaseosa de segunda marca uno la puede vender a 500 pesos”, es el panorama que pintó del presente.

La semana pasada fue récord de ventas en todos lados, según el titular de la federación, y esta semana están en una meseta de ventas. “Obviamente la gente previno por lo que ocurrió en agosto, llenó sus alacenas y hoy tiene mercadería, y vemos que la compra pequeña no la van a hacer en los híper, vienen a nuestro negocio pero a abastecer lo que no compraron en estos días”, explicó.

Promociones y acuerdos

También se suman en algunas regiones, las de alta densidad de votantes, fuertísimas promociones oficiales: “los negocios de provincia de Buenos Aires muchos contamos con el formato de cuenta DNI, que la semana pasada tuvo una devolución de un 40% con un tope de 4 mil, a eso sumar la devolución del IVA, que la vemos como una herramienta que nos interesa porque primera vez tanto el comerciante como el hipermercado podemos ofrecer lo mismo a la gente”.

Claro que para los almaceneros entrar en las promociones es cuesta arriba, y Savore se refirió al tema: “Antes de ayer tuve una charla con funcionarios de la Secretaría de Comercio, porque el tema de precios justos barriales, después de agosto, del impacto de precios, se licuó, desapareció”, lo que se sumó a los faltantes de mercaderías, “entonces lo que hicimos es enviarles una lista de 35 productos aproximadamente, no pensar en cien, sino pensar en minimizar la cantidad, así el colega puede reponer rápidamente su mercadería y tenerla en góndola y por otro lado para que las empresas no empiecen a ningunear”.

Dentro de esos 35 artículos que plantean están los que consideran de alta rotación, “hablamos de mermelada, de un pan de manteca, el aceite, el azúcar, el arroz, el fideo, lo que consideramos y lo que vendemos todos los días, y ahí hay que darle una mano al que menos tiene, porque el tema de fideos, considero que es la comida, el guiso, lo que salva el plato de la noche o del mediodía y lo han puesto tan caro que ya ni siquiera un guiso ya es barato”.