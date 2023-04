Por qué sube el dólar blue y qué se debería hacer, según un economista de Bullrich

Luego de la disparada del dólar blue en la jornada de este martes, donde cerró a $418 para la venta, Ariel Coremberg, doctor en Economía, docente y asesor económico en el equipo de Patricia Bullrich, habló en el programa Metaverso por Ciudadano.News y analizó el contexto macroeconómico del país.

¿Cómo se sale de esta situación?

Hay que cortar la emisión monetaria de pesos que los argentinos rechazan. Es necesaria la confianza para restablecer que los argentinos dejen en el país sus ahorros y vuelvan a los bancos. Con recursos legítimos, depósitos de los argentinos y las innumerables cuentas del exterior, las cajas de seguridad, etcétera, con eso comienza a arrancar Argentina.

¿Hablamos de un blanqueo en el exterior y de un blanqueo en el interior?

Esto debe ser voluntario y permanente, de tal manera que no le cobres impuestos a quien quiere entrar al sistema bancario de vuelta. Resalto el ahorro de los argentinos, de los hogares, también de las PYMES, que han sido empujados a la elusión y a la evasión por los incentivos perversos que tienen las tasas impositivas y, además, el impuesto inflacionario no legislado.

No creo que los que tienen empleo no registrado sean los que mueven la balanza del dólar blue...



Sobre la economía en negro en Argentina podemos hacer diversos cálculos, pero prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo está en negro no registrada cuando vos incluís los cuentapropistas y los asalariados no registrados. Son ellos los que pueden eludir el impuesto inflacionario ahorrando en dólares y tratan de eludir la jaula zoológica de la economía registrada y los altos impuestos. Cuando a un vendedor no le alcanza para llegar a fin de mes con sus ventas, vende sus ahorros en el dólar blue. Y por el contrario, cuando le sobra algunos pesos, la única alternativa es un plazo fijo indexado a 90 días. No hay más alternativas que esa para el ahorrista pequeño.

Entonces, ¿qué factores influyeron para que el dólar blue suba en las últimas horas cómo lo hizo?

Son varios los elementos. Por un lado, la demanda y oferta de dólar paralelo. Por otro lado, los dólares formales que es para enviar dinero formal hacia el exterior a cuentas declaradas y, en segundo, término el dólar mayorista para dolarizarse en cuentas en Argentina. Esos están arriba de 400 pesos. Además lo que está sucediendo es que hay una inflación desatada a un ritmo de entre 140% y 150%. Esa es la variable estructural, que es una inflación de tres dígitos a un ritmo de 150% al cual los argentinos no se están acostumbrando y tratan de eludir. Hay una demanda por estabilización y eso se va a volcar a la campaña electoral.

En estos días crece mucho la idea de que dolarizar puede ser una salida, ¿es una buena idea?

La economía está dolarizada de hecho, por lo tanto, lo que habría que hacer mínimamente es habilitar la libre circulación de monedas alternativas y sobre todo la denominación de contratos voluntarios.

O sea, ¿levantar el cepo?

Sí. Pero lo primero es un anuncio potente y profundo de que se va a cortar la canilla de la emisión monetaria por el déficit fiscal, sino vamos a generar un sobre ajuste del tipo de cambio por liberar el cepo de golpe. Estoy totalmente de acuerdo con Patricia Bullrich, hay que salir del cepo lo antes posible, pero no significa anunciarlo desde el día uno, sino que primero lo que hay que anunciar se para la emisión. El gasto público que le sirve se seguirá manteniendo y hasta aumentaríamos los sueldos de los hospitales y la educación pública, ¿a cambio de qué?, de cortar de cuajo la corrupción a nivel macroeconómico, poner auditoría independiente y licitaciones públicas competitivas en las obras públicas.