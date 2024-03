Perspectivas y soluciones: la resiliencia de las PYMES frente a la estanflación

La crisis económica actual pone en jaque a las PYMES que compromete cada vez más las pequeñas y medianas empresas.

Maximiliano Pisetta Báez, vicepresidente de Monapy (Movimiento Nacional Pyme), habló en Sin Verso, lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News, y destacó: “El mundo PYME está como está la Argentina, en una situación dificilísima, soportando una estanflación que está puesta de manifiesto hoy con precios que siguen en alza y una caída en el nivel de actividad, producción y ventas que se hace notar y mucho"

"Evidentemente en esta caída de ventas y de nivel de actividad la gran pregunta es si llegara el orden que pretenden desde el Gobierno central de ordenar la macroeconomía y buscar el superávit o equilibrio comercial, en este caso hasta que eso ocurra tenemos que ir a ver cuántas empresas se caen y cuánto empleo se cae y es la gran preocupación".

Al consultarle si el mercado y los empresarios pymes aguantan o no esta situación actual indicó: "Hay sectores, algunos pocos, que están bien, no digamos están pasando un momento extraordinario, pero están sólidos. Las estaciones de servicio que con la suba del combustible de 500 a mil la rentabilidad se les fue hacia arriba".

"También tenemos que empezar a ver cuánto más o menos venden, porque el tema es que podemos hacer todos los movimientos, pero si la gente no tiene la plata en el bolsillo las ventas se caen".

Y agregó: “Hay una estanflación manifiesta, se cayeron 30% promedio todos los sectores y rubros. Una de las soluciones, ayer lo escuchamos al vocero anunciar que se iban a abrir las importaciones de productos primarios y sacar impuestos a todo ese universo y, pregunto, por qué no subsidias y no empezás a ayudar al productor argentino”.

Y agregó: “Si querés darle una mano a la gente, sácame la presión a mí, y yo te voy a producir más barato y además, vamos a cuidar el empleo, porque también tenemos que tener en cuenta de que no se nos empiecen a caer cada vez más gente a la calle porque eso a la corta o la larga es más costo fiscal para ellos, les va a explotar el costo fiscal de tener ya no 8 millones de trabajo en negro, van a tener 14 millones de empleos en negro".

Sobre las condiciones laborales Pisetta manifestó: "El proyecto de ley que tenemos en Monapy, lo que proponemos es que hay que ir a cambiar y modernizar toda la cuestión laboral porque evidentemente los números reflejan que así como está no va, lo único que hacemos es generar empleo en negro entonces, seguramente hay que ir a cambiar y lo estamos proponiendo".

Por lo tanto, "lo que proponemos es para nuevo empleo y para todo lo que venga de acá para adelante y generaríamos 2 millones de puestos de trabajo".

Con respecto a cuáles serían las bases de ese proyecto, el vicepresidente de Monapy expresó: "Hay un punto clave y claro, las pymes no podemos pagar tres sueldos y medio por cada dos empleados, que es la plata que se lleva el estado. Nosotros proponemos sin tocar obra social y lo sindical, que se llevan la misma plata, lo que bajaríamos drásticamente es lo que se lleva el Estado".

Y explicó: "El 56% de carga por cada empleado no te vamos a tomar gente, ahora, si el número fuera cercano a un 20% vamos a tomar gente porque va a convenir blanquear y no tener empleados en negro, que es claro lo que viene pasando desde hace 30 años, es decir, no soportamos pagar 3,2 por cada 2 empleados, no está dentro de la rentabilidad de las pymes y que no es uno de los problemas de las grandes empresas, ese problema no lo tienen".

Y completó: "Tenemos que terminar con la famosa 24013, no estamos en contra, cuando tenemos un litigio y despedimos a la persona no desconocemos la indemnización que le corresponde por ley, el preaviso, vacaciones, que son los derechos y que se respetan en ese proyecto de ley, lo que no podemos permitir es la ley de multas, que es la que te lleva a la inseminación de 2 millones a 15, porque termina trabajado a full la corporación judicial".