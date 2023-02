Para la FEM las pymes corren el riesgo de desaparecer

Para muchos observadores de la economía argentina, el gobierno nacional sigue a contramarcha de lo que esperan y piden columnas vitales del país, como son las Pymes.

Agregan, que uno de esos grandes escollos de las decisiones que se toman desde la Nación, se encuentra en las importaciones.

Que hoy paralizan las economías regionales y profundizan el cierre de Pymes, con todo lo que implican para las inversiones y las fuentes de trabajo, señalaron puntualmente.

Ése, es parte del contenido del fuerte documento de la Federación Económica de Mendoza, FEM, que el secretario general de dicha organización empresaria, Alejandro Orlando, explicó a Ciudadano.news

Venimos recibiendo reclamos de los distintos sectores que se están agrupando dentro de las cámaras sectoriales y territoriales en relación a las restricciones que se siguen verificando a las importaciones que está haciendo el Estado Nacional a través del sistema de las importaciones llamado SIRA, expresó el secretario general.

"Se afecta toda la cadena de valor, en los pagos y generación de empleos para pymes, los problemas que vemos lo tienen los textiles, construcción, los informáticos. EL sistema SIRA está fallando.

"De no revertirse esto, cerrarán las pymes porque no pueden sustituirse importaciones porque no hay y deben ser resueltos de manera urgente", aclaró Orlando.

"Hay que hacer un análisis pormenorizado ,de cada sector, acercarlo al estado y la FEM instala esta problemática, esto abarca a todo el sector, es horizantal esto", concluyó el referente de la FEM en Mendoza.

Producción periodística: Daniel Gallardo