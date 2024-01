Raúl Castellano, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre el mercado de las naftas, los aumentos y la proyección en el corto plazo. Asimismo, detalló la realidad nacional respecto al contexto internacional y se refirió a la carga impositiva en el litro del fluido.

"No sabemos de nuevos aumentos, pero no creemos que haya luego del 27% de la semana pasada y los del fin de año, pero uno nunca sabe, ya que los aumentos no se anuncian. Tampoco tenemos muy en claro a qué nivel se quiere llevar el litro de nafta, estamos todos un poco a la expectativa”, dijo, y agregó: "No sabemos si habrá nuevos aumentos de las naftas, hay mucha incertidumbre".

-Estamos a nada de llegar el precio de la nafta a un dólar, ¿qué expectativas tiene, vamos a llegar al dólar en febrero, marzo o tal vez lo vamos a pasar?

-En realidad, el valor de un dólar como precio a alcanzar no tiene demasiada lógica, porque a veces coincide y a veces no, en todo caso habría que tener en cuenta el costo de elaboración del producto o, como se dijo, que quería alcanzarse la paridad de exportación, que tampoco necesariamente es un dólar, así que no sabemos.

-¿Es necesario tener un precio de barril local al mismo nivel que el internacional? ¿Sería bueno tener ese precio?

-En realidad, una cosa es el precio del petróleo y otra cosa es el precio del producto terminado, de la nafta y el gasoil. El valor del barril criollo está a 66 dólares y el precio de referencia internacional está en 70, o sea, estamos bastante cerca en cuanto al precio del petróleo. En cuanto al producto, no sé en cuánto está en este momento la paridad de exportación, que es lo que percibiría la compañía petrolera al exportar el combustible, pero seguramente todavía no está en ese punto.

-Al usuario que carga en las estaciones de servicio le pega la tremenda carga impositiva de los combustibles, si se bajara un poco por ahí estaríamos una situación más razonable, ¿cuánto del litro de combustible hoy son impuestos?

-En este momento el nivel de carga impositiva es el más bajo de la historia. Los impuestos específicos del combustible son dos, el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Históricamente, ese impuesto fue un porcentaje sobre el precio del combustible, el precio del producto, pero en el 2018 se transformó eso en una suma fija que por ley debe ser actualizada cada tres meses según la inflación. El tema es que esa actualización hace un poco más de dos años que no se hace, por lo tanto, se ha depreciado totalmente hasta el punto que actualmente la incidencia de esos impuestos apenas está alrededor del 3%, es bajísimo, eso seguramente va a tener que subir porque por ley tiene que hacerlo y ese atraso que registra es del orden del 300% el impuesto, que tiene una incidencia de un 20 por ciento sobre el precio del combustible. Así y todo, no es elevado comparado con otros países.

-¿Las estaciones están en una ecuación de trabajo equilibrada con estos precios actuales?

-Las estaciones de servicio necesitan que el precio de los combustibles se combine con la inflación, para nosotros estaría bárbaro que no aumentara nunca el combustible, simplemente con la condición de que tampoco aumenten el resto de las cosas, que no hubiera inflación. Los precios estuvieron muy muy atrasados, en este momento no se registra un atraso en ese sentido, o sea que tomando la histórica de los últimos 10 años y comparando la evolución de la inflación con la evolución de los precios, se llegó a un punto de paridad.

-¿Argentina tiene el combustible más barato de la región?

-No, en este momento no, lo tuvimos bastante tiempo, estuvimos entre los dos o tres países más baratos, en este momento no es el más caro, pero tampoco, pero está en un punto intermedio, es un precio promedio.

-Al respecto de los últimos ajustes, ¿afectaron el consumo de combustible?

-Sí, se nota una retracción en la demanda, pero no podemos evaluarlo todavía porque comenzamos este proceso de subas altas de los precios con las fiestas de fin de año, donde las ventas son atípicas y estamos en un momento de consumo propio de vacaciones, que también son atípicas. Hay una disminución, pero no sabemos de cuánto y cuándo se va a estabilizar, pero la disminución de venta es obvia, se habla de 25% de caída, otros que es menos, 15%, pero varía según la zona del país. En las próximas dos semanas tendremos un panorama más claro de cuál es el porcentaje de la caída. Pero con la suba que ha tenido el combustible, evidentemente habrá una caída. En el 2023 la suba de los precios fue del 260%, a la cual hay que sumar el 27% de este año, así que, esto tiene sus consecuencias en término de ventas.

-¿Está descartada cualquier hipótesis de desabastecimiento de combustibles?

-Sí, totalmente.