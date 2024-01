“La gran pregunta sobre Milei es si el tejido social argentino resiste semejante sacudón”

Víctor Becker, economista, conversó con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre las primeras medidas del presidente Javier Milei y su impacto en la población. Además, analizó lo que viene respecto al plan económico y el reacomodamiento de precios relativos.

“Milei está poniendo en marcha todo lo que prometió en la campaña electoral y que fue apoyado por 56% de los votantes, por lo tanto, no debería haber ninguna sorpresa, lo que está haciendo es lo que prometió en campaña: desregular la economía, liberar los precios y dejar que se acomoden espontáneamente y sin intervención por parte del Estado”.

-Una de las críticas de Unión por la Patria es que con las políticas de Milei está desapareciendo a la clase media, ¿coincide?

-Eso se verá a lo largo de la historia, evidentemente estas políticas, en lo inmediato, están produciendo un golpe serio en el bolsillo de todos los sectores medios y bajos de la población, pero es lo que votó la gente.

-Cuando uno piensa en desregular una economía, las tramas regulatorias suelen ser predecibles, equilibradas. Entonces, ¿desregular una economía como la Argentina, con décadas de casi organizaciones corporativas alrededor de algunos puntos y una maraña regulatoria imposible de descifrar, no es una tarea demasiado ciclópea para hacerla tan rápidamente?

-Lo que Milei propone es volver a la Argentina de 1910, por lo tanto, esto es como dar un giro de 180 grados en la economía argentina y levantar todas o gran parte de las regulaciones que desde, por lo menos, 1930 en adelante se fueran instaurando. Es la apuesta que él plantea y lo que la gente votó.

-El plan de Milei es muy ortodoxo, ¿se adapta a las necesidades que tenemos ahora en el 2024 en un mundo cambiante y donde, por ejemplo, la matriz productiva cambia de la noche a la mañana?

-Esto lo dirá la historia, acá estamos en presencia de algo que es bastante común en Argentina. En general, uno de los problemas que tenemos los economistas es que uno puede elaborar una teoría, pero después no puede ir, como el físico, al laboratorio y tratar de ver cómo funciona en la realidad, excepto que uno llegue a ser presidente de la Nación y entonces decida hacer el experimento a corazón abierto. Milei está tratando de llevar a la práctica las ideas teóricas que él en su momento abrazó, predicó en la campaña electoral y que una mayoría de ciudadanos decidió darle el apoyo para que las lleve a la práctica. La gran pregunta es si el tejido social argentino resiste semejante sacudón. Veremos en los próximos años qué sucede.

-Durante mucho tiempo se construyó en Argentina desde la política de que el Estado es todo, ahora viene la idea de "saquemos al Estado de todos lados", ¿cuánto se puede plasmar de eso en la realidad y cuáles van a ser los límites a esto?

-Efectivamente, Argentina se caracteriza porque el péndulo pasa de un extremo a otro sin paradas intermedias, entonces pasamos de una idea en la cual el Estado resuelve todo a una idea en la cual el Estado no debe resolver nada, y la mayoría de los países del mundo se han ubicado más en el medio, con un poco más de Estado, un poco menos de Estado, más mercado. Argentina ha tratado de experimentar llevando la teoría de que el Estado resuelve todo hasta límites absurdos y cuando uno lleva las cosas al absurdo, después tiene una apuesta que es exactamente simétrica y opuesta, entonces llevemos al mercado hasta límites absurdos. Se dijo que el mercado también puede resolver el tema de la venta de órgano, de chicos, estas ideas que son un poco espejo del absurdo de algunas regulaciones donde se suponía que el Estado era capaz de resolver hasta cuestiones hogareñas, justamente es el precio que vamos a tener que pagar por haber tolerado aquellos excesos.

-Al tomar medidas de carácter ortodoxas, como lo hace el gobierno de Javier Milei, ¿le esquivamos a la hiperinflación o seguimos en ese camino?

-No, la hiperinflación sigue estando en el horizonte, si la van a poder esquivar o no ya veremos, por ahora no hay nada que indique que están tratando de evitar en serio la hiperinflación. Cuando tenemos niveles de inflación mensual entre el 25% y 30% estamos aproximándonos a una hiperinflación, que sería lo que, de un saque, podría terminar de realinear los precios relativos, que por ahora se están realineando de manera muy parcial. Se acomodó el precio del dólar oficial con un efecto inflacionario enorme, pasará lo mismo con las tarifas. Vamos a asistir a un par de meses con niveles muy altos de inflación. Si eso desembocará o no en una híper ahí está en juego la muñeca del Gobierno para tratar de evitarlo, salvo que lo vea como una forma de resolver de una vez por todas el problema macro económico argentino.

-¿Cuándo nos daremos cuenta de que hemos encontrado el equilibrio de los precios en este sinceramiento de la economía?

-Cuando deje de aumentar la inflación. Los precios, en este esquema donde son libres, van buscando su equilibrio a través de aumentos sucesivos hasta que en un momento dado si se estabilizan es que hemos llegado al equilibrio de los precios relativos, por lo tanto, en este esquema la tasa de inflación lo que nos está diciendo es cómo se van ajustando los precios relativos y esto se va dando no de una sola vez, porque una vez que pasamos el primer round viene un segundo donde los que quedaron atrasados tratan de adelantarse y recuperar posición hasta que en algún momento se llega a ese equilibrio. El presidente dijo que más o menos en 15 meses calcula que se podría llegar a esa situación.