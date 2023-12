"Muchos comerciantes suben los precios para protegerse de lo que puede venir"

A pocos días de la asunción de Javier Milei como presidente, se conoce hasta el momento que una de las primeras medidas del nuevo gobierno será "controlar la deuda de las Leliqs (Letras de Liquidación del Banco Central,", según dijo el futuro ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre la duda respecto a si son una verdadera prioridad o no, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó al economista Pablo Ferrari, quien afirmó que “sin lugar a dudas no lo es, ahora, ellos lo están priorizando”. “Si preguntas cuál es la prioridad, tendría que responder para quién, cuando uno habla de economía parece que es todo objetivo, que hay solo una prioridad y no es así. Es la prioridad para este sector, por lo tanto, ¿es la prioridad para la mayoría de la sociedad?, sin lugar a dudas no lo es, ahora, ellos lo están priorizando”, remarcó.

-Entonces, ¿no es prioridad?

-No lo es para la mayoría, sí para ellos que son una minoría, porque lo que no quieren es tener de repente un descontrol, masas de gente y pesos que corran al dólar. Sobre todo en un momento que no hay y se desborde la situación. Por eso quieren resolver el problema de las Leliqs, detrás de las Leliqs están los plazos fijos y hay distintos agentes que hacen plazos fijos, entre otros, un laburante que no gana mucho y junta de a puchitos.

-Tras la baja de este martes del dólar blue, los precios siguieron subiendo, pero los sueldos no y consumir cuesta cada vez más caro…

-Es bastante como decís, pasa que al ser informal, fíjate lo que pasó después de las PASO, tomó una magnitud que no se pudo sostener a los pocos días y tuvo que bajar. A veces el pánico hace que uno recurra a ese mercado, de repente se ve una demanda muy grande, pero después esa cotización no se puede sostener en el tiempo. Respecto de los precios, uno está frente a una administración que está por asumir y habla de no regular precios, de un incremento en el tipo de cambio, del dólar oficial en torno al 100%. Por lo tanto, uno ya dice si yo no subo ahora, más allá de que allá abusos, cómo hago después, porque se rigen por precios de reposición. Tengo que vender hoy, pero también tengo que poder reponer el producto que vendí. Muchos comerciantes suben los precios para protegerse de lo que puede venir.

-Escuchamos a Luis Caputo decir que es la peor herencia de la historia…

-Respecto de la herencia, siempre una nueva administración habla de la herencia y su situación inicial. La peor herencia debe haber sido la posterior a 2001, porque ni Raúl Alfonsín recibió el país en esas condiciones, de hecho tenía empresas públicas más allá que se encontró con una deuda colosal, pero si Caputo dice que esta es la peor situación de Argentina de la historia, tendría que explicar a qué se refiere. Si se refiere al nivel de endeudamiento externo, tiene bastante razón y eso se lo debe a él mismo, es su herencia. Caputo fue artífice principal del endeudamiento en el 2018 con el FMI, una deuda que en principio no podía ser posible por la magnitud porque Argentina no podía recibir esa magnitud del Fondo, violó los estatutos del FMI, no pasó por el Congreso. Es decir, probablemente esté haciendo una autocrítica.

-Hablan de una inflación del 40% en los primeros dos meses del gobierno de Javier Milei, ¿se podría concretar eso?

-Recordemos cómo venimos, en torno del 10% mensual, en un momento hubo más, recordemos agosto, entonces si tenés toda la situación de remarcaciones, hay un nivel de inflación que puede estar en torno al 15% supongamos. A eso le agregás una duplicación del tipo de cambio, una eliminación de subsidios para tarifas y cada uno ponga el precio que quiera.

-Haciendo referencia a las declaraciones de Guillermo Francos sobre un tipo de cambio a $650, ¿la gente aguantará una devaluación del 80%, sumado a una estanflación?

-Esa es la respuesta que nadie está en condiciones de dar en este momento. Todos estos enfoques economicistas de estos sectores hablan de ganancia como tasas de interés, salario, pero la realidad social es mucho más compleja porque implica responder si se aguantará. En principio, es muy severo lo que se está anunciando, ahora, qué pasará al no aguantarlo, ¿uno se queda en la casa, protesta, rezonga, se organiza?, eso no se puede responder, aunque las intenciones de la actual gestión es reformar de raíz la Argentina. Me parece que se están refiriendo a lo que en su momento un intelectual hablaba como del empate hegemónico y quiere decir que no hay condiciones para sostener en el tiempo un proyecto popular que beneficie a las mayorías.