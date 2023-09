Mercado Pago avanza con su dólar virtual en Chile y otros países de la región

Se conoció que Mercado Pago, la billetera virtual perteneciente a Mercado Libre, sigue involucrándose en el mundo de las criptomonedas, y su última movida fue el lanzamiento de su dólar en tres países de la región, México, Brasil y Chile. Por supuesto que Argentina está, al menos por el momento, fuera de esta expansión por las reglas económicas del gobierno.

Mercado Pago sumó a su app del país trasandino la opción de operar con la stablecoin "USD Coin" (USDC), que es una de las criptomonedas estables más utilizadas del mundo. Posee un valor por unidad de 1 dólar y su capitalización de mercado es la sexta más importante del ecosistema, por detrás de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT, BNB y XRP.

En Chile la plataforma tiene más de 2 millones y medio de usuarios, y luego de Brasil y México, los dos gigantes de la región, es el tercer mercado donde lanza estos medios de pago. El avance del servicio de "criptomonedas para todos", como dice la firma con ironía política, recibió la bienvenida de sus usuarios.

Felipe Naranjo, ejecutivo de Mercado Pago Chile, señaló: "es un gran paso para el objetivo supremo de la empresa: construir el banco digital del futuro y ser la cuenta digital preferida para resolver las necesidades financieras". La compraventa de USDC apunta a "educar en nuevos formatos financieros" y colocar a la firma a la vanguardia de un mundo cada vez más digital.

Prohibido en la Argentina con cepo

El "cepo cripto" implementado por el Banco Central (BCRA) contra las billeteras no bancarias (Proveedores de Servicios de Cuentas de Pago, PSPCP), sigue generando críticas, y Marcos Galperin reveló en X (ex Twitter) el motivo por el cual no está habilitada la compraventa de monedas digitales para usuarios argentinos de Mercado Pago: “En Peronia está prohibido”, sentenció.