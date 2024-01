Vargas Arizu: “Fue un error enorme volver a ponerle retenciones al vino”

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, fue entrevistado en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre las acciones que está llevando adelante el Gobierno provincial para que el presidente Javier Milei dé marcha atrás con la reimposición de retenciones al vino.

“Estamos en pleno momento de negociación. En el primer tramo, a muchos de los productos de las economías regionales los habían puesto en 15% de derecho de exportación, después de algunas charlas, negociaciones y algunas cosas que dijimos, pasaron al 8%. Sigue siendo muchísimo para la vitivinicultura, porque le metés muchísimo IVA, mucho valor agregado, tapones, corchos, etiquetas, comercialización, hay una inversión muy grande para abrir nuevos mercados”, resumió el funcionario.

-Además, pensar al vino como commodities (materia prima) es un error enorme…

-Es un error enorme volver a poner retenciones porque la industria vitivinícola es una forma de vida y el vino es bebida nacional, tiene otras connotaciones, cuando un chancho come soja en China no le interesa si es de Brasil, Chile, Argentina o Estados Unidos; en la vitivinicultura, cuando alguien pide un vino argentino pide una identidad de país, nosotros vendemos momentos, eso hace que nosotros tengamos en Argentina y en Mendoza, 1,6 millones de turistas paseando por las bodegas todos los años. Entonces, es un juego de ida y vuelta. A Milei lo votó en Mendoza el 72% de la gente, entendemos la situación, la gran crisis tremenda que hay después del peor gobierno de la historia, pero estamos a puertas de una cosecha, hay una cosecha mejor, tenemos posibilidades de duplicar las exportaciones, tenemos posibilidades con el mosto, endulzantes que se venden muy bien y podemos sacar todos esos posibles excedentes afuera así que, estamos en la plena pelea. Queremos 0% de retenciones. Seguimos insistiendo.

-Siempre que hay una devaluación muy fuerte como la que hubo, obviamente se recupera mucha competitividad, es un buen salto para la competitividad mendocina pensando en mercados externos, pero, por otro lado, esta devaluación también significa un encarecimiento de todo lo que es logística y demás que por ahí compensaría o anularía los beneficios de la devaluación, ¿cómo es esa ecuación en Mendoza?

-Esa ecuación es válida cuando tenés un mercado, cuando mirás una pantalla, vendés un producto que lo tenés un silo y cobrás y eso es efectivo, pero nosotros tenemos que generar la venta, entonces, cuando vendés, no vas afuera y decís, ‘che, esta caja valía 45 dólares y ahora vale 41’, no, porque es en dólares y para colmo ha subido el tipo de cambio y te han puesto el Impuesto País del 17,5% a todos los productos de importación para poder exportar vinos que ronda el 30%. Entonces, ahí tenés un problema que, con la inflación proyectada de diciembre, enero y febrero, en febrero vas a estar exactamente igual que en octubre. Nunca las devaluaciones son significativas para un mercado donde necesitas generar la venta, para granos devalúan y al otro día te liquidan todo y nosotros tenemos que salir a generarlo, buscar compradores, cambiar listas de precios y cuando tenés retenciones, no te animás a cambiar listas de precios. La economía se maneja por expectativas, si vos como empresario tenés la expectativa de que te pueden modificar los derechos de exportación, que es una incongruencia porque el país necesita dólares y vos que has traído los dólares te cobran por ello, vos no modificas valores y hacés lo que podés.

-O sea, la libertad de comerciar prometida quedó resumida a las necesidades financieras del momento…

-Siempre, porque no hay fondos en el Banco Central, las Leliq son algo de 26 millones, la deuda de importadores que no giraron antes es una deuda privada, pero es de pulpa pública, entonces, el ‘plan platita’ y lo que se gastó en la campaña y todo lo que se hizo el año pasado fue nefasto y eso hay que pagarlo porque las deudas hay que honrarlas por más que no las haya generado uno, porque, sino compra solamente el que tiene plata y acá lo que falta es crédito, no tenés crédito para comprar un auto en 13 años, crédito para comprar un departamento en 25 años porque todos los gobiernos pasados han hecho esto, despilfarrado. Como no tenés crédito, porque cuando hay créditos creen en vos, entonces la gente en cuanto tiene un trabajo tiene crédito y puede superarse, en Argentina compra el que tiene plata, el que tiene posibilidades para trabajar no tiene porque no tiene crédito, entonces las deudas hay que honrarlas porque el primer beneficiado es la gente que trabaja, que no tiene recursos porque creen en él y le van a prestar.

-¿Cómo impacta en los productores el 8% de retenciones?

-Los productores de uva siguen el mercado. Las bodegas exportadoras tienen un valor, hay una cosecha con un valor con lo que pueden pagar o estiman pagar. La expectativa cuando vos tenés eso es mala, si tuvieras 0% de retenciones, la expectativa de crecer en exportaciones es muy buena, entonces se necesitan más productos y al necesitar más productos levantan los valores. Todo lo que ponés como impuesto es una agresión al que trabaja, en mayor o menor medida. Entonces, ¿por qué el vino va a tener impuesto y no otro producto?

-¿Cuáles son los sectores que a partir de los cambios y las desregulaciones pueden beneficiarse en Mendoza?

-La perspectiva es buena. La Ley Ómnibus es muy buena, hay que ver cómo se reglamenta el DNU. Respecto a la libertad económica, hay un artículo que dice ‘prohibido prohibir’, eso es muy bueno. Que se haya prohibido la exportación de carne, eso es una locura, prohíben hitos, cuando ponen retenciones también, hay que ir a un libre comercio que puedas importar y exportar porque en el comercio exterior hay algo que se llama la frecuencia que nadie puede entender que un país sea netamente exportador, porque un barco tiene que venir e irse lleno, entonces, tenés que hacer que la balanza sea positiva. Nosotros somos fuertes en agricultura, en industria, en industria del conocimiento, Mendoza es muy buena en eso, en industria cinematográfica, se están haciendo cosas interesantes.