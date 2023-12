Las retenciones a la vitivinicultura quedaron en el 8%

La polémica del día en el sector vitivinícola estuvo dada por las retenciones anunciadas inicialmente del 15%, que luego se bajaron a cero para las economías regionales, pero se dejaron en esa cifra para la vitivinicultura, situación que causo malestar.

Luego de varias reuniones, la decisión posteriormente se revisó, bajándolas finalmente al 8%, instancia que tampoco es bienvenida por la industria.

Mario Leiva Representante en Cuyo de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. Entidad que integra la mesa de enlace, dialogó con Ciudadano News, donde expresó: “Bueno, hoy finalmente sobre el mediodía se acordó con la mesa de enlace la quita prácticamente a todas las economías regionales de la retención del 15%”.

No obstante ello, “quedó en el 8% para el vino”, y aclaró, “no para la uva, para el vino. Y quedamos en ver otras economías regionales que no entraron, pero están en la proximidad de la solución”.

“Creo que esto es un paso positivo. Fuimos escuchados, se rectificó la medida. La compensación va a ir a los productos elaborados de la soja, y de esa manera cubrirían lo que no pueden recaudar con las economías regionales”, evaluó.

Medidas que el Gobierno presentó a la mesa de enlace:

*Disminución de alícuota a 0% para los siguientes complejos exportadores:

* Olivícola

* Arrocero

* Cueros bovinos

* Lácteo

* Frutícola (excluido el limón)

* Hortícola

* Porotos

* Papa

* Ajo

* Garbanzos/lentejas/arvejas

* Miel

* Azúcar

* Yerba mate

* Té

* Equinos

* Lana

*Disminución de la alícuota al 8% para el sector vitivinícola

*Suba de la alícuota del 31% al 33% para los subproductos de la soja

Girasol, Porcinos y Pesca se evaluaran la semana proxima

El resto de las economías regionales que no están en la lista se están evaluando

Pero no obstante ello fue crítico, afirmando: “desde el Valle de Uco nosotros sostenemos que tanto las retenciones como los reintegros nunca les llegan a los productores, y las retenciones siempre las paga el productor primario”.

"En una palabra, todo lo que es retención va a precio y el precio lo pone la posición dominante de la industria, tanto bodegas como galpones empacadores. Y eso es lo que sucede en Mendoza. La parte más crítica que tiene la provincia de Mendoza es que la industria no respeta al productor primario, porque no hay un Estado que se ocupe de que se cumpla la ley”.

“Nosotros vamos a pedir al gobierno de Mendoza que haga cumplir la ley 9193, que Bodegas de Argentina con un pésimo comunicado se negó a cumplir y dijo que no participaría nunca de las mesas de acuerdo de precios. No son solamente las retenciones, los reintegros, sino que la industria no respeta las relaciones claras, transparentes, comerciales que el producto primario necesita”, planteó Leiva.

“Hasta que no haya un sistema de relación comercial transparente que favorezca toda la cadena, esto siempre va a existir. Las medidas recaudatorias, esperemos que en esta nueva etapa no sean consideradas como esenciales para siempre, y que podamos caminar un nuevo camino, donde el productor tenga un horizonte claro de rentabilidad y de posibilidad de seguir trabajando”, concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo