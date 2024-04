Los fundamentos sólidos del plan económico de Milei

Fernando Marengo, economista jefe de BLACKTORO Global Investments, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), sobre el plan económico de Milei, opinando lo siguiente:

“La economía argentina estaba gastando más de lo que generaba, con lo cual había que hacer un ajuste. Y el ajuste es bajar el nivel de ingreso, porque si no necesitas financiamiento y como Argentina no tenía financiamiento, eso te lleva al proceso inflacionario".

"Cuando el gobierno decide su programa, creo que correctamente decide mantener el nivel de ingreso de la clase más vulnerable, que ya tiene un montón de necesidades que no las tiene cubiertas y a este sector se le duplica la asignación por hijo, le sube la tarjeta alimentar, toma una serie de medidas”, explicó Marengo.

“Ahora, cuando el gobierno decide no ajustar ese 50%, está diciendo, el otro por ciento ajusta. Y ese otro 50% podría ser repartido en dos, el 30% siguiente que va del 50 al 80 del porcentual y el último 20%. El que la está pasando verdaderamente mal es ese 30% que es la clase media, una clase media que tiene el ingreso congelado y con eso le están subiendo la prepaga, el colegio, los alimentos; les están subiendo las tarifas, y son los que están sufriendo gran parte del ajuste".

El último 20% también paga el ajuste, pero no sufre tanto porque tiene un nivel de ingreso más alto. La economía argentina lo que necesita es crecer y la pregunta es cuándo empieza a crecer, y si empieza a crecer, cuál es el programa de crecimiento, porque la forma que toda la Argentina pueda consumir más bienes y estar en mejor situación de la que venimos hace décadas es creciendo. La clave es cómo se crece”, desarrolló el economista.

Desde la mesa: "En la segunda mitad del año va a crecer la economía y los salarios".

¿Cuáles son los signos de recuperación que ves?

“Primero, no aseguro”, reparó Marengo. “Cuando uno ve el programa que está implementando el gobierno, es un programa que el primer impacto es un salto inflacionario porque ajustar los precios relativos rápidamente, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Macri en su momento, y cuando dejas de ajustar los precios relativos, este tipo de cambio que el primer día hace ubicar el dólar en 120%, a su vez, duplicaste el precio de la nafta, subís las tarifas, haces todo de una sola vez, cuando lo dejas de hacer la tasa de inflación se desacelera fuertemente”.

“Nosotros en diciembre hicimos la primera proyección y ya proyectábamos en abril una inflación de 8,4 y creemos que vamos a seguir, o sea, en aquel momento uno proyectaba lo que estaba implementando el gobierno y te mostraba ese sendero descendiente".

"Lo segundo que tenemos proyectado, es que en el segundo trimestre ibas a empezar una recuperación de actividad económica, porque de nuevo, como el salto inflacionario es un shock, ese salto inflacionario hace resignar consumo para recomponer su tenencia.

"Pensá lo siguiente: yo en octubre salí a la calle con 5 mil pesos para cubrir mis necesidades, hoy tengo que salir con 10 mil pesos, consecuencia de la inflación, ahora privilegio subir mi tenencia de pesos de 5 a 10 mil pesos”.

“A eso ponele una cosecha agropecuaria el segundo semestre que claramente va a ser un sector muy puntual de la economía, pero que vas a comparar con el año pasado de la sequía, con lo cual el PBI agropecuario te va a crecer el 50% interanual y, además de eso, si hasta ahora al sistema financiero le subían los depósitos y se los prestaba al gobierno, esa era la dinámica del sistema financiero, ahora con un gobierno que no tiene déficit fiscal, el sistema financiero va a tener que ver a quién le presta y para eso la baja de inflación, o sea va a bajar la tasa de interés".

Los bancos van a tener una capacidad prestable que el gobierno no necesita, entonces creo que la segunda parte del año vas a empezar a tener crecimiento explicado por créditos del sector privado. Por eso, creo que la economía se va a recuperar en la medida que siga con el ajuste fiscal y con el tipo de cambio al 2%”, explicó el entrevistado.

“Uno habla como economista de las grandes variables, pero está claro que detrás hay personas y que esas personas la pasan pésimo. La pregunta es: ¿Cuál es la alternativa?”

“Argentina, de los últimos 40 años, de las últimas 4 décadas, tuvo 2 décadas perdidas, en donde el PBI caía en términos del producto. Si uno se fija que le paso al PBI de Argentina per cápita tocó un máximo en el 2011, junto con la burbuja en el precio de materias primas y la tasa de interés internacional muy baja y desde ahí va cayendo 15%".

Lo que le viene pasando a la Argentina los últimos 15 años, no es una alternativa, es un deterioro permanente. Ahora, cómo haces para revertir esta situación, la única forma de revertir es generar crecimiento, pero ¿cómo generamos crecimiento?, porque está claro que Argentina no logra generar crecimiento".

"Creo que la primera variable clave es eliminar la inflación. Es imposible pensar que haya inversión con una economía con tasas de inflación del 200%, porque estás todo el tiempo estafando a su población, para financiar un déficit fiscal insostenible. las medidas que está tomando el gobierno son las correctas.

Ahora, lo qué le podés ofrecer a esa población es sacrificio, sufrimiento para estabilizar la economía e intentar un proceso de crecimiento sostenido que no tuvo nunca Argentina en su historia”.

¿Los sectores empresarios quieren hacer ese ajuste?

“Creo que hay un tema casi sociológico que lo vengo planteando hace mucho tiempo. Este gobierno está enfocando todos sus cañones en eliminar la inflación, y hace tiempo vengo diciendo: ¿Estamos dispuestos a vivir sin inflación? Porque la inflación nos oculta un montón de beneficencias. Para vivir sin la inflación un país se tiene que volver eficiente, productivo y esa eficiencia y productividad demanda competencia, abrir la economía, demanda inversión, o sea no solo dedicarme a producir cosas de dudosa calidad si tengo garantizada la demanda, porque lo venden en el mercado interno que tengo cerrado, entonces hay muchos desafíos asociados a eso”, reflexionó Marengo.

“A muchos les conviene la inflación. Así como el gobierno se financia con inflación, hay muchas empresas que también se financian con inflación. Hoy vendo productos y ajusto salarios trimestralmente, entonces los próximos 3 meses te licuo el salario, y al tercer mes ajusto salario. Me va más o menos, ajusto los precios y de nuevo tengo 3 meses hasta el próximo piso salarial, entonces, obviamente, bajar la inflación genera un desafío para toda la economía de cómo generamos productividad. La salida de Argentina, hoy, está en el pico de pobreza, pero la pobreza viene creciendo tendencialmente, entonces la pregunta es cómo se revierte eso. Eso se revierte creciendo y para eso tenés que bajar la tasa de inflación y es lo que está haciendo este gobierno correctamente”, enfatizó el economista.

“Cuando hablo de ajuste está claro que hay una parte de la clase media que está enfrentando un ajuste feroz, pero este gobierno también le está pasando el ajuste a las provincias. Les cortó las transferencias discrecionales 80% y la obra pública un 90%. Está tratando que los sindicatos paguen una parte del ajuste, está viendo cómo hacer para que los empresarios prebendarios paguen una parte del ajuste, entonces se está tratando que ajusten los distintos sectores de la economía. Si me consultás qué está haciendo el empresariado: lo que veo es que uno no recibía llamados del extranjero hasta hace 2 meses pensando en invertir en el país y después empezaron a aparecer. Hay gente que está empezando a decir que Argentina es una oportunidad, tiene precios baratos, los activos están baratos, entonces la gente empieza a preguntar”.

“Segundo, el sector privado nacional creo que es distinto, algunos más proclives a invertir que otros, pero acá hay que tener presente que cualquier inversor busca maximizar su tasa de retorno ajustada por riesgo. El gobierno se tiene que esmerar en reducir el riesgo argentino para que haya gente dispuesta a invertir y que esa gente que invierta no te pida una tasa de interés exorbitante, sino que seamos más parecidos a Chile en donde ellos pueden financiar una tasa del 6% y nosotros estamos en el 25 por ciento”.

¿Qué pasa con la presión impositiva?

“Es importante todo el encarecimiento que está teniendo la economía argentina. En el caso de Mendoza, impacta en la industria vitivinícola y todo lo que sea exportación de productos regionales, pero también en el turismo, porque se vuelve caro y el chileno no viene porque Mendoza ya no es tan barata, cuando uno dice porque es cara Argentina, no es cara por el tipo de cambio. Argentina es cara porque tiene aranceles elevados, porque tiene una presión tributaria fenomenal, que hay que bajarla. Empecemos a discutir las reformas estructurales. Siempre digo, si devaluando uno resuelve sus problemas de competitividad, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo”, culminó Fernando Marengo.

