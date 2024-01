Litio: el gran negocio que perdió Argentina en 2023 y los desafíos de la actividad

El litio es el mineral más preciado por los países industriales que buscan cambiar la matriz energética y productiva de sus estados. En una entrevista con Metaverso de Ciudadano.News, el presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio (Calbamerica), Pablo Rutigliano, develó la cifra millonaria que se escapó al gobierno argentino en el 2023, debido a que la actividad no es considerada como una commodity.

“Tiene que ver con la visibilidad en la formación del precio. Si el año pasado, Argentina por no declarar al litio commodities perdió 3.600 millones. Con esto, quiero decir que las empresas ponen el precio que quieren, no los precios internacionales".

"Si el mercado internacional acompaña en un alza con respecto a las commodities, el país no está en esa ola de crecimiento, queda relegada, como pasó en el 2022 y 2023", argumentó.

En este contexto, Rutigliano explicó que "hubo una caída en el precio internacional del carbonato. Porque China es la que maneja los precios".

"Por lo cual, no hay un mapeo geopolítico de parte ni del gobierno saliente y ahora estamos esperando que el gobierno actual empiece también a traccionar en la actividad. Se debería afrontar una estrategia sobre cómo formar el desarrollo de los precios en el litio", apuntó.

Por lo tanto, sostuvo que "la cuestionó es básica, si no mejoras la performance en relación con la forma del precio, claramente la construcción o lo que quede de Argentina totalmente será muy pobre en relación con el impacto que tiene el litio a nivel mundial".

"Solamente se paga el 3%. Tenemos que empezar a considerar por qué todavía no se declara el litio como commodities"

La mesa nacional del litio conformada por Catamarca, Salta y Jujuy deberían explicar los gobernadores por qué no lo determinaron commodities, por qué la Argentina perdió 3.600 millones de dólares", remarcó.

Mapeo de las áreas mineras

El titular de Calbamerica contó que presentaron "un proyecto de ley, el año pasado, para formar los precios". "El mismo trata de empezar a construir la claridad y transparencia de lo que la Argentina tiene, su potencial de inversiones, que se pueden desarrollar en toda la cadena productiva".

"Con el fin de poder transformar de litio a carbonato de litio, que se utiliza para las baterías", relató.

En esta línea, Rutigliano sostiene que "si queremos potenciar al país, tenemos que empezar con un mapeo en todas las minerías" y señaló que "también es importante empezar a formar los precios. Porque son básicamente las commodities, el litio, sale de la Argentina".

"Formar los precios es empezar a construir justamente una cadena de valor sobre la transparencia, la visibilidad y el impacto en la economía de la Argentina. Porque si no, no hay transición energética, no hay fabricante de baterías, no hay vehículos eléctricos, no hay nada y estamos hablando de que este recurso directamente se extrae, se procesa y se exporta. Démosle valor y veremos cómo impactará en la macroeconomía", sentenció.