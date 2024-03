Las PYMES de la industria frutícola cuestionan la apertura de importaciones

La medida del anuncio del Gobierno nacional de la apertura a las importaciones de los productos de la canasta básica para tratar de frenar la inflación es cuestionada por las Pymes de las frutas.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza, manifestó su preocupación: “La situación es complicada, nos hace recordar las épocas del 90, donde se importaba todo y cerraban las puertas las empresas y despedían a operarios".

Y agregó: "Esta es una herramienta, quizás podemos ir a esas herramientas, pero mucho más adelante no a 3 meses de haber iniciado el Gobierno porque hoy nos encontramos todavía con un resabio de precios en dólares muy elevados de nuestros insumos y me refiero a toda la cadena alimentaria, tanto en la producción primaria como en la industrial en donde los productores han tenido que comprar fitosanitarios y agroquímicos a valores de dólar mucho más alto que los que normalmente tenemos, porque tengamos en cuenta que nuestras importaciones se pagaban a 120 o 180 días, entonces tenían valores en dólares aumentados con respecto al resto del mundo".

Giordano manifestó que si se quiere arreglar algo, "esta no es la herramienta más inmediata para poder lograr una baja en los precios de la canasta familiar".

Ya que "es una herramienta que va a demorar mucho en ser efectiva porque para importar un producto hay que inscribir ese producto, tiene que pasar una serie de registraciones, hay que evaluar si el proveedor, de esos productores terminados, hacer convenios, o sea que al supermercado esto recién va a recaer para adecuarse a la regulación frontal Argentina y demás cosas, va a hacer que el producto llegue a la Argentina a fin de año. No vemos una medida que sea de rápido impacto para la canasta familiar", reflexionó.

El presidente de la Cámara de la Futa mendocina explicó que “la mayoría de las maquinarias son importadas, hemos tenido graves problemas para importar, alguno no se han podido importar, hay máquinas que no han funcionado a pleno este año por no tener los respuestos y el servicio necesario porque había que pagarlo a 180 días y los permisos de importación no estaban en tiempo y forma. Esta medida afecta directamente a toda la cadena regional”.

Sobre el cierre de emprendimiento, dijo: “No podemos hacer futurología, pero sí es una posibilidad, al menos hoy las empresas que tenían planes de poder aumentar su producción o comprar maquinarias, agrandarse, han puesto un pie en el freno hasta ver qué sucede con esto. En las últimas horas, nos pasaron listas, casi todos los productos de esta economía regional de Mendoza están incluidos, productos que van a la góndola y no sabemos por qué nos dejaron abierto a que se pueden agregar aún más exposiciones arancelarias, así que por lo menos por lo mínimo hoy a este momento están en un impasse los planes de expansión o de inversión de las empresas".

Con respecto a la cantidad de familias afectadas con esta medida en la provincia cuyana, Giordano indicó que “rondan entre los 8.000 y 10.000, directa e indirectamente porque logística, cosechadores, podadores y todo lo que la empresa está trabajando, las industrias trabajando, es un valor importante de mano de obra, porque es una industria de mano de obra intensiva, así que ocupamos mucha mano de obra".

En cuanto a la pérdida económica, el referente explicó que "no la hemos mesurado, venimos con planes de producción relativamente menguados, con una actividad economía alrededor de un 70% de capacidad instalada, así que tenemos que pensar que esto puede repercutir en una producción menor de alimentos, indudablemente no puedo dar en cifras, pero es importante”, cerró.